王詩雅隱瞞行踪案上訴　律師指王的情況：以為係記者咪講假嘢囉

榮源茶行太子女王詩雅，疫情間出席全國人大代表洪為民生日派對後確診，之後涉嫌虛報行蹤，被裁定4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供虛假資料」罪成。王不服定罪，今（2日）在高等法院聆訊。其代表律師指，衞生署等人員致電王時，未表明他們的是授權人士，王在未能確定對方身份下說謊，就如：「我都唔知你係警察，我以為你係記者，咪講啲假嘢囉。」暫委法官李俊文質疑，覺得查問者沒表明身份，便蓄意隱瞞，若這不算違法，是有違立法原意。李官稱會於3個月內下判辭。



上訴人王詩雅（38歲），被裁定4項「明知而向獲授權人員或衛生主任提供虛假資料」罪成立，指她於2022年1月6至7日間，明知而分別向衛生主任張竹君、獲授權人員辛麗芳和賴潔生，提供虛假資料，即她於同月3日晚上，離家前往灣仔餐廳Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant。

上訴人王詩雅因隱瞞行踪被定罪，不服裁決而提出上訴。(資料圖片/凌子淇攝)

控方證人供稱向王詩雅查問時她的不同說法。(詳看下圖)

王稱收到大量自稱媒體及衞生署人員來電

王原審時供稱，曾在隔離期間主動致電衛生署人員補充資料，惟此期間她收到大量自稱媒體及衞生署人員來電，有些人沒有表明身份，亦有人假扮其客户致電。王稱，當時曾收到自稱張竹君醫生的人來電，她有向對方查問如何核實身份，惟對方稱：「呢年幾、兩年一路都有幫政府做新聞記招、發佈會，你應該係電視都聽過我把聲。」

擔心或是媒體假扮衞生署職員

被問到為何如此關注來電者身份，王解釋指：「好多時當我嗰頭同佢地講完，轉個頭喺網上面嘅新聞已經出咗街喇。」而且資料曝光的時間，疫情記者會根本還未開始，令王無法分辨當時來電者的身份，到底是衛生署職員，抑或是為媒體假扮衞生署職員盗取資料，於是往來再有人致電，她都會擔憂他們的真實身份。

無法確認對方身份下說謊

上訴方指出，當時致電王的獲授權人士，既沒表明身份，亦沒有表明他們是根據《預防及控制疾病（披露資料）條例》（599D）下獲授權的人，並正行使法例賦予的權力，王在無法肯定對方身份下而作出案中的舉動。代表王的律師形容，王的情況是：「即係我都唔知你係警察，我以為你係記者，咪講啲假嘢囉。」

官質疑辯方解釋有違立法原意

李官指，對抗傳染病是分秒必爭，因其擴散非常快，若個別人士僅因為相關人士沒表明身份而蓄意隱瞞，若這不算違法，是有違立法原意。律師即稱，保持緘默是私隱權的一部分。

控方回應指，相關人員即使沒有表明身份，亦不影響檢控，但同意表明身份是更理想的做法。

李官又提到，終審法院昨就林卓廷披露受查人士案，對法律條文的部份詮釋，與本案有相似之處希望雙方律師研究會否對本案有幫助。

案件編號：HCMA145/2024