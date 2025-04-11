今日新聞8分鐘｜校巴逆線爬頭｜特朗普暫緩關稅引內幕交易質疑

有片｜屯門公路林寶堅尼自焚陷火海 女司機及時逃生

屯門公路有車輛起火。今（11日）午約3時09分，一輛跑車沿屯門公路，往九龍方向行駛。途至掃管笏附近時，據報突然起火冒煙，車上女司機及時離開車廂，未有受傷；消防接報趕抵將火救熄。

現場圖片及影片可見，涉事黃色林寶堅尼跑車、車尾陷入火海，濃煙滾滾，消防射水灌救後，跑車後半車身已燒成廢鐵，嚴重焚毀。現場消息稱，車輛行駛疑因機件故障起火，確實起火原因有待調查。

車cam直擊｜西隧私家車收掣不及釀4車串燒 猛撼一刻男子哀嚎慘叫

網上流傳一段交通意外的車Cam片段，可見今早（10日）11時許，一輛掛上中港牌的白色私家車，甫駛入西區海底隧道後不久，減速收慢；惟cam車收掣不及猛撼，中港車車尾即被撞凹。片中隨傳出「嘭」一聲巨響外，同時傳出男子慘叫聲，其後更痛苦哀嚎近3秒。片段引起網民熱議，不少人認為肇事車輛有足夠時間煞車，認為司機「跟太貼、反應慢、唔專心」。

警方表示，車禍發生於今早約11時19分，西隧往香港方向有數輛私家車，因應路面情況減慢，惟姓楊私家車男司機（35歲）收掣不及，撞向前方姓黃男司機（32歲）的私家車，最終釀成4車相撞。事件中無人受傷。

旺角唐樓劏房冷氣機短路 單位陷火海 住客半裸逃生

旺角發生火警。今日（11日）凌晨零時許，警方接報指，砵蘭街183至185號一個唐樓劏房單位冷氣機冒煙起火，消防到場將火撲熄，正調查起火原因。事件中，7男8女自行疏散，無人受傷。

有片｜赤柱校巴切雙白線逆線爬頭險撞對頭車 網斥：成車學童都咁

網上瘋傳一段車cam影片，顯示今午（10日）約3時半，一輛城巴在赤柱峽道埋站上落客，詎料尾隨一輛車身印有「學校私家小巴」的19座橙黃色校巴，竟越雙白線切過對面線，逆線爬頭；幸千鈞一髮之際，對面線駛至的片主及時收慢，校巴亦切回原線，才不致迎頭相撞。片中可見，校巴上載有兒童，兩車最近時不足一個車位擦過，情況驚險；而其他車輛則在城巴後方停下，耐心等候。

片段引起網民一面倒撻伐，不少人炮轟「成車學童都咁拼搏？！」、「彎位+雙白抽頭，呢個司機都真係要停牌先得！」、「這司機應終生不能駕駛校車！」、「學童父母都唔知自己仔女坐緊架危機（險）車輛」、「有冇諗過班小朋友？」亦有人上載截圖，指已經就事件作電子報案。

習近平晤西班牙首相 稱打關稅戰無贏家同世界作對將孤立自己

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）抵達中國首都北京後，周五（11日）上午與中國國家主席習近平會面。習近平強調，打關稅戰沒有贏家，同世界作對，將孤立自己。

特朗普暫緩關稅引內幕交易質疑 高調分享友人賺25億引眾怒｜有片

美國媒體報道，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月9日上午在社交媒體上呼籲民眾「買股票」的推文和其後暫緩加徵「對等關稅」的決定，推動道指大升近3000點。特朗普的傳訊顧問馬丁（Margo Martin）同日晚上在X上發布一條影片，特朗普在白宮接見嘉信理財集團（Charles Schwab）的創辦人施瓦布（Charles Schwab），並向來賓炫耀施瓦布當日大賺25億美元（約194億港元），這條影片在網上引來一片罵聲，多名民主黨參議員認為特朗普搖擺不定的貿易政策可能涉及內幕交易，國會應展開調查。

九龍城唐樓單位冧石屎9歲仔「中頭獎」 父批業主對修葺置之不理

香港連續兩日發生住宅塌石屎意外。今日（10日）晚上約8時50分，九龍城南角道28號一唐樓單位，睡房有石屎剝落，擊中一名9歲男童頭部。救護人員趕抵為受傷男童包紮，他清醒在家人陪同下，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警方將案件列作「有人意外受傷」處理。

受傷男童父親向《香港01》透露，事發時只有父子二人在家，兒子在房間做功課，他則在另一房間睡覺，期間一塊石屎塌下，分成兩截，兒子被擊中後頭部紅腫，向他求助，他驚醒報警將兒子送院，照X光及睇醫生。父親續指，早前已向業主提出修葺問題，但對方疑因等候樓宇收購而置之不理，結果今晚便出事；事後業主亦置若罔聞，批評對方「好無良」。

首艘電動渡輪「新明珠39」試行 船身輕70% 充電8小時夠全日運作

香港政府為推動綠色運輸，落實《香港氣候行動藍圖2050》的減碳目標，斥資3.5億全額資助渡輪營辦商建造四艘電動渡輪及相關配套設施，第一艘電動渡輪「新明珠39」已於去年12月底投入服務，率先在新渡輪航線試行。現已進入第二階段載客測試，並已於今年3月31日起逐步增加載客班次，預計每周載客日數將增至3天。

記者今日（9日）試乘「新明珠39」，船內座椅舒適，而且開船時沒有傳統渡輪的噪音和汽油味。環保署表示，電動渡輪較傳統渡輪輕70%，更快亦更節能。

報讀小一｜王錦輝入學簡介會門票被炒賣 總校長：正商討方法杜絕

直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學於5月10日舉行小一入學簡介會，昨（9日）開放報名後，網上拍賣平台出現炒賣門劵，索價380元。對於本來免費的簡介會門票被炒賣，王錦輝中小學總校長陳偉佳表示，這些商業行為扭曲了簡介會的原意，令有心家長無法親臨學校，認為炒賣者「攞咗人哋有需要嘅嘢」，對此感到遺憾。他又說，發現炒賣情況後，已馬上在報名頁面加上「不允許出售／轉售」的免責聲明，亦正商討方法，以杜絕炒賣源頭。校方稱，已將事件通報予教育局沙田分部。

教育局回覆查詢時表示，已接獲該校通報，校方亦已在網頁上刊登聲明，強調有關門票不可作銷售用途。教育局指，已提醒學校需檢視現行開放日門票登記機制，並改善活動的登記安排。