中大研究：45%港長者社交孤立高於疫情期間　推大學生伴長者計劃

疫後香港社會邁向復常，惟有相當數量的長者仍處於社交孤立的困境。中文大學的研究發現，今年社區上長者社交孤立的比率高達45.1%，比率較新冠病毒疫情時期更高。



為改善此現象，中大團隊與多個機構合辦跨代溝通計劃，安排醫科生等大學生、中年義工與社區上的長者跨代接觸，包括一同外出、陪診及玩專為連結跨代而設的桌上遊戲，成功改善長者與外間溝通的信心。有原本甚少外出的長者坦言，參與計劃後終有傾訴對象，比以前更開朗。



中文大學的研究發現，今年社區上長者社交孤立的比率高達45.1%，比率較新冠病毒疫情時期更高。

中大醫學院副院長：社交孤立長遠增死亡風險

賽馬會「無獨有偶」跨代關愛長者計劃總監、中文大學醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院副院長 (教學) 黃麗儀今天（24日）在計劃成果分享會上指出，社交孤立的定義包括與家人、朋友及社區缺乏接觸。過往研究顯示，社交孤立社交孤立長遠對健康有深遠負面影響，包括增加認知障礙、高血壓、痛症、跌倒、焦慮等風險，自理能力也會受損，從而增加醫療開支及死亡風險。

黃的研究團隊分析橫跨8年的研究數據，發現社區上65歲或以上長者的社交孤立比率持續上升，由2017年至2018年間的41.2%，升至疫情期間43.9%，至今年更升至45.1%。

中文大學醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院副院長 (教學) 黃麗儀表示，社交孤立社交孤立長遠對健康有深遠負面影響。（中大醫學院提供圖片)

400個醫科生受訓陪獨居或雙老長者慶祝生日、教導使用血壓計

為了應對長者社交孤立問題，上述計劃獲香港賽馬會慈善信託基金撥款超過1,900萬元，安排400個醫科生等大學生接受培訓，學習跨代溝通技巧及認識老齡化挑戰等問題。

該計劃同時透過東華三院及明愛，招攬社區上獨居或雙老家庭等逾千長者，包括社區中心長者介紹的街坊，然後與大學生和中年義工配對，進行跨代活動並連結社區，例如陪同長者參加社區中心活動。

黃麗儀指，跨代活動內容按長者個人需要而定，不少長者本身獨居，加上親友已移民，大學生及中年義工就會陪長者慶祝生日、過時過節陪伴外出吃飯、甚至陪同長者拜祭去逝的老伴；也會教導長者使用血壓計及陪診，成為長者與醫生的溝通橋樑，增加治療依從性等。

跨代活動包括老中青三代一同玩無獨有偶「說．好晚年」卡牌遊戲，由東華三院圓滿人生服務與中大團隊共同研發，以促進跨代溝通。計劃數據顯示，長者參與桌上遊戲後在跨代溝通能力、信心及健康識能方面均有明顯改善。

獨居的鄭婆婆（中）透過上述計劃接受大學生及中年義工家訪，她說「真係好開心！」。（中大醫學院提供圖片)

89歲獨居婆婆遊濕地公園圓夢：有人探我好開心！

獨居的鄭婆婆曾經飽受社交孤立困擾，她年屆89歲，因聽力欠佳而甚少外出，一直想去濕地公園卻難以成行。她透過上述計劃接受大學生及中年義工家訪，終於有傾訴對象，「有同學及中年人來探我，真係好開心！」他們更陪鄭婆婆遊覽久違的濕地公園，共晉午餐，為鄭婆婆留下快樂回憶。