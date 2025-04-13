復活節｜18間普通科門診假期開放　急症室4.14起有特別退款安排

復活節連周日一連四日假期本周五（18日）開始，醫管局今日（13日）公布，為應對市民在的求診需要及減輕急症室的服務壓力，明日（14日）起啓動服務需求高峰期特別措施。



復活節假期期間，即4月18日至21日，將有18間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務。另外，為方便病情穩定的病人彈性選擇其他就診安排，醫管局亦會由明日起再次推行急症室特別退款安排。



醫管局明日起啓動服務需求高峰期特別措施。復活節假期期間，將有18間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務。（資料圖片／廖雁雄攝）

醫管局指，復活節假期期間，將有18間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務。求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式「HA Go」預約。另外，18區中醫診所亦會於復活節假期前後加強服務，其中4間中醫診所會於假期期間提供服務。

復活節假期期間，全港共有18間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務。

復活節假期期間，全港共有18間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務。

復活節假期期間，全港共有18間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診服務。

為方便病情穩定的病人彈性選擇其他就診安排，醫管局亦會由明日起再次推行急症室特別退款安排。病人在急症室等候醫生診症期間，如欲選擇轉到其他醫療機構求診，可於登記處直接向當值職員提出申請退回已繳交的急症室收費，亦可透過「HA Go」提交申請。

發言人提醒市民，在假日期間應注意個人及環境衞生，避免傳播疾病。市民如出現呼吸道感染病徵，應戴上口罩及盡快求醫，非緊急的病人應避免使用急症室，盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室的壓力。