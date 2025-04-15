六合彩復活節金多寶｜頭獎一注中可得5000萬　3連續號碼近期最旺

六合彩復活節金多寶攪珠將於本周六（19日）舉行，今期特設3,800萬港元金多寶，馬會估計10港元一注獨中，幸運兒可得5,000萬元。復活節金多寶獎券將於今晚（15日）攪珠後發售，為預留更多時間讓顧客購買彩票，原定於4月17日的攪珠將不會舉行。



六合彩復活節金多寶攪珠將於本週六（19日）舉行，馬會估計頭獎一注中，可得5000萬元。（資料圖片／黃浩謙攝）

六合彩復活節金多寶攪珠將於本週六（19日）舉行，馬會估計頭獎一注中，可得5000萬元。（資料圖片／黃浩謙攝）

「22」號成復活節金多寶幸運號碼 近十期攪出5次

㯫馬會資料，近10次的復活節金多寶攪出次數最多的號碼是「22」號，被攪出過5次，而「20」號及「21」號亦被攪出4次。

六成幸運兒於復活節金多寶以複式獎券中頭獎

在近5個復活節金多寶中， 有5位幸運兒以複式獎券中頭獎，佔總數超過六成。

六合彩復活節金多寶攪珠將於本周六（19日）舉行，馬會估計頭獎一注中，可得5000萬元。（資料圖片／黃浩謙攝）

六合彩復活節金多寶攪珠將於本週六（19日）舉行，馬會估計頭獎一注中，可得5000萬元。（資料圖片／黃浩謙攝）

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