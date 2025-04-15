CHIIKAWA海港城｜千人排隊　影片顯示有人未能答中店員提問被請離

CHIIKAWA香港首間官方期間限定店今日（15日）發售第二輪經典公仔，昨晚（14日）有近千人「打蛇餅」排隊。今日有網民發文指，主辦方向排隊購買者提問有關CHIIKAWA的問題，包括族譜等，以打擊一心炒賣產品的黃牛黨；有影片顯示，有排隊者未能答中問題而被請離場。主辦方及限定店所在的海港城，都未有正面回應有關安排。



不過，主辦方今日回覆稱，未來限量商品開售的日期（16、17、21、22、23日）將不設即日入場券名額。



大批人士昨晚（14日）在尖沙咀海港城對開排隊，擬於15日購買Chiikawa產品。(資料圖片 / 李家傑攝)

昨設排隊區派今日入場券 有人報警疑有黃牛黨

CHIIKAWA香港限定店今日發售第二階段的限量版CHIIKAWA公仔，即日入場券本應今日派發。但是主辦方Niko-Niko昨日下午4時，提早於海港城設排隊區，派發今日的入場券，引來近千人「打蛇餅」排隊，有人報警疑有排隊黨，夜晚更有警員到場協助。

限量版公仔於今早11時發售，凌晨時已有不少人於海港城外排隊入場。有網民於facebook、threads及小紅書中發帖稱，有限定店店員隨機向排隊購買者提問有關CHIIKAWA的問題，包括族譜等，答中者才可入內購物，以打擊黃牛。

根據網上流傳的一條片顯示，有職員要求一名答錯題目的市民離開排隊隊伍，並稱：「係啊、佢哋（其他排隊者）個個都答得啱㗎，啲問題，主辦有最終決定權，你可以出去報警或者投訴。」

CHIIKAWA官方期間限定店於4月2日至27日在海港城對公眾開放。（梁鵬威攝）

主辦方和海港城沒直接回答今日有否特別措施打擊黃牛，惟回覆表示，大會於昨日早上注意到許多顧客在商場外聚集，為確保現場秩序，並遵循警方建議，大會昨午提前安排位置，並安排工作人員於晚上為在場人士進行實名登記，派發今日（15日）指定時段的整理券。

主辦方亦指，未來限量商品開售的日期（16、17、21、22、23日）將不設即日入場券名額。

▼ CHIIKAWA限定店4月14日排隊實況▼

