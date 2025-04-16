戶戶送已撤　工傷外送員仍未獲賠憂遣散費「咩都冇」　工會促立法

戶戶送Deliveroo本月7日結束在香港9年業務，服務業總工會今（16日）召開記者會，指已接獲超過200名戶戶送工友求助，涉及未獲長期服務金及遣散費等，料至少共涉1,000萬元。



有工友表示入職近9年，平台停運後「𠵱家咩都冇」；亦有工友在一月中意外導致手部韌帶撕裂，留院數天日並做手術，至今仍未能工作，多次聯絡戶戶送仍未獲賠償，擔心清盤後無法追討。



工會表示，自Uber Eats、Zeek等外賣平台撤出，已揭示外賣員勞工權益欠保障，「點解政府都係唔正視我哋呢班外賣仔？」，促請政府盡快立法，以確立外賣員的僱傭身份。



服務業總工會4月16日召開記者會，指已接獲超過200名戶戶送工友求助，包括未獲長期服務金及遣散費等，料至少共涉1,000萬元。（吳綽詩攝）

工會料涉1.2萬工友 遣散費及長期服務金等款項達1000萬元

服務業總工會自由工作者分會表示，早前接獲超過200名戶戶送戶戶送工友求助，他們均沒獲發遣散費及長期服務金等，甚至部份未獲工傷賠償。工會指，自戶戶送平台宣布撤出，一直向平台查詢遣散安排，但沒有任何回覆，已協助求助工友到勞工處落案。工會初步估計，追討金額至少共涉及1,000萬元，又指受影響工友料有1.2萬名，陸續仍有工友求助。

外送員不滿被迫轉為自僱 沒有任何遣散安排

2016年8月入職的外送員張先生表示，首年有簽僱傭合約，以時數計算薪金，且有「飯鐘錢」，之後被迫轉為自僱，並按單計算收入，並規定8成接單率，「如果我哋唔轉（自僱），唔畀我哋開工」。他指，自己一直為公司打拼，但現在沒有任何遣散安排，「合約都改咗幾次，但𠵱家咩都冇」。

工會：點解政府都係唔正視我哋呢班外賣仔？

服務業總工會自由工作者分會理事黎家寶直言，自Uber Eats、Zeek等外賣平台撤出，已揭示外賣員勞工權益欠保障，惟政府一直沒有立法保障外賣員，「追討都係同一班人，點解政府都係唔正視我哋呢班外賣仔？」

另外，有外送員至今仍未獲工傷賠償。何先生一月中旬上線期間，遇上交通意外，導致右手韌帶撕裂，留醫幾日並要做手術，花了2,000至3,000元。他說，平台網站有承諾工傷保險，自二月亦不斷以電郵聯絡平台，希望追回賠償，但來回聯絡6至7次，自己亦已交齊醫療單據等資料，事件仍未獲解決。他稱，截至上星期，平台回覆仍然是要求他提供有關資料，沒提及會否有賠償。

何先生一月中旬上線期間遇上交通意外，導致右手韌帶撕裂，留醫幾日並要做手術，花了2,000至3,000元。（吳綽詩攝）

他續道，受傷之後無法工作，已幾個月沒有收入，自己更要負責女兒的學費及生活開支。他擔心平台清盤後，無法追回款項。

服務業總工會自由工作者分會主席王師樂（右）促請政府盡快立法，確立外賣員的身份，不要再逃避問題。（吳綽詩攝）

服務業總工會自由工作者分會主席王師樂促請政府盡快立法，確立外賣員的身份，不要再逃避問題。她說，根據過往經驗，透過勞資審裁處追討欠款，也要兩年時間。她續道，「後勤員工有身份，相反，日曬雨淋嘅工友卻得不到一毫子、一分錢嘅賠償」。

服務業總工會副主席陳錦華亦指，一旦戶戶送完成清盤程序，就很難追回款項，希望平台盡快回應外賣員訴求。