電動車加牌費︱按kW五級收費　TESLA、BYD、BMW型號擬定牌費即睇

政府今日（17日）向立法會交通事務委員會提交檢討電動私家車牌照費建議，將按電動私家車的額定功率的千瓦值（kW）收取牌照費，而非再按車輛淨重收費。



當局建議按電動私家車的牌照費結構按額定功率分為五個層級，額定功率為75千瓦kW或以下者為首個層級，最高層級為225千瓦kW。政府指考慮到公眾可負擔程度，調整進程會分三年進行。



《香港01》以TESLA 、BYD比亞迪、BMW寶馬10款電動車型作例子，以其額定功率分級即睇電動車牌費詳細計法。



當局建議按電動私家車的牌照費結構按額定功率分為五個層級，額定功率為75千瓦kW或以下者為首個層級，最高層級為225千瓦kW。（Tesla）

《香港01》以TESLA 、BYD比亞迪、BMW寶馬10款電動車型作例子，以其額定功率分級即睇電動車牌費詳細計法。

根據當局建議，五個分級如下：

第一個層級：為電動私家車的額定功率低於75千瓦，在2025年底至2016年12月（涵蓋4個月寬限期），牌費為1500元；至2027年加至2000元，2028年加至3000元。

車型例子：

BYD DOLPHIN （35kW）



第二個層級：為額定功率介乎75千瓦至125千瓦的電動私家車，2025年底至2016年12月（涵蓋4個月寬限期），牌費為2000元；至2027年加至3000元，2028年加至5000元。

車型例子：

TESLA Model 3 RWD 後輪驅動（100kW）

TESLA Model Y RWD 後輪驅動 （100kW）

BMW i4 （105kW）

BMW i7 （125kW）



第三個層級：為額定功率介乎125千瓦至175千瓦的電動私家車，2025年底至2016年12月（涵蓋4個月寬限期），牌費為2500元；至2027年加至4500元，2028年加至7000元。

車型例子：

BYD Seal（145kW）

TESLA Model 3 Long Range （153kW）

TESLA Model 3 Performance （153kW）

TESLA Model Y Long Range 長續航（153kW）

TESLA Model Y Performance （153kW）



第四個層級：為額定功率介乎175千瓦至225千瓦的電動私家車，2025年底至2016年12月（涵蓋4個月寬限期），牌費為3000元；至2027年加至6000元，2028年加至9000元。

第五個層級：額定功率大於225千瓦的電動私家車，2025年底至2016年12月（涵蓋4個月寬限期），牌費為5000元，至2027年加至8000元，2028年加至11000元。

政府建議調整電動私家車牌照費的收費架構，按電動私家車的額定功率收取牌照費，而非再按車輛淨重收費。(資料圖片/黃浩謙攝）

現時電動私家車的牌照費按車輛淨重收費，文件指隨著電動車技術的進步，電池的重量和體積愈趨輕巧，按車輛淨重計算牌照費已不再合適，亦未必能全面反映電動私家車的價值，而且按額定功率向電動私家車徵收費用或稅款在國際間亦有類似做法。

按額定功率收取牌照費將更適切地秉持能者多付的財政考慮

文件續指，按額定功率收取牌照費將更適切地秉持能者多付的財政考慮。按電動私家車的總額定功率作收費基準亦與現時本港對燃油私家車根據引擎汽缸容量收取牌照費的做法一致，因為兩者均分別反映電動車馬達和汽油車內燃機的馬力。

政府建議調整電動私家車牌照費的收費架構，按電動私家車的額定功率收取牌照費，而非再按車輛淨重收費。(資料圖片/黃浩謙攝）

政府亦考慮了現時香港電動私家車的加權平均每年牌照費（約1,100 元），與燃油私家車的加權平均每年牌照費（約7,500元）之間的差距為約六倍；電動私家車每行駛一公里的能源開支估計較燃油私家車少約89%，能源開支每年更可節省約32,000元。加上電動私家車的維修保養費用亦相對較低，因此決定需調整牌費。

額定功率為75kW以下者為首個層級 2028年起每年牌費$3000

經諮詢環境及生態局，及參考燃油私家車的牌照費結構，政府建議把電動私家車的牌照費結構按額定功率分為五個層級，額定功率為75千瓦或以下者為首個層級，涵蓋入門級的電動私家車，其後以每50千瓦按四級遞增至最高層級的225千瓦，涵蓋高性能的電動私家車。

當局亦建議將電動私家車的牌照費訂立在低於燃油私家車的水平，以配合鼓勵駕駛者轉用電動私家車的方向；考慮到公眾可負擔程度，調整進程會分三年進行：

政府建議把電動私家車的牌照費結構按額定功率分為五個層級，調整進程會分三年進行。（立法會交通事務委員會CB(3)542/2025(05)號文件）

按建議牌費架構，至2028年的牌費水平與現時燃油車的牌費比較，仍會低25%（第五層級）至40%（第一層級）。

99%電動車處於第一、二及三層級

按現時的登記電動私家車的分佈，有99%的車輛處於第一、二及三層級；而處於第四及第五層級的車輛數目比例僅分別為1%和0.1%：

按現時的登記電動私家車的分佈，有99%的車輛處於第一、二及三層級；而處於第四及第五層級的車輛數目比例僅分別為1%和0.1%。（立法會交通事務委員會CB(3)542/2025(05)號文件）

由於車輛牌照可於屆滿前四個月內續領，為確保合資格續領車輛牌照的電動私家車車主無需在新架構生效前趕往運輸署續領牌照，政府建議所有於新牌費結構生效當日已可續領車輛牌照的電動私家車車主，可在生效日期起計四個月內，按原有的車輛牌照費水平續領一年或四個月的車輛牌照。

然而，由於市民已知悉其後兩年將作調整的牌照費，上述的特別安排不會在2027及2028 年實施。而調整電動私家車的牌照費後，當局估計可為政府在2025/26、2026/27及 2027/28年度起分別帶來約3千3百萬、2.2億及5.5億元額外收入。

政府建議調整電動私家車牌照費的收費架構，按電動私家車的額定功率收取牌照費，而非再按車輛淨重收費。(資料圖片/黃浩謙攝）