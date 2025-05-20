大灣區十大傑出港生評選揭曉　展現大灣區對香港青年吸引力

「大灣區十大傑出港生評選2024-2025」決賽暨頒獎禮近日在廣州舉行，有份主辦的一國兩制青年論壇創辦人、特首政策組專家組成員何建宗表示，本屆評選有來自多所院校的同學，學科多元而且博士參賽人數眾多，反映香港學生的學術水準越來越高，希望大家把握成長機會，做熱愛學習的傑出港生、做勇於擔當和奉獻的傑出港生、成為未來愛國愛港的人才。



此項評選活動由廣東海外聯誼會、廣東省學生聯合會指導，一國兩制青年論壇、內地港澳青年學生之家主辦，香港特區政府駐粵經濟貿易辦事處、廣東省高等教育學會港澳臺僑學生管理研究分會協辦。決賽暨頒獎典禮於5月10日在廣州市番禺區天安會議中心舉行。

一國兩制青年論壇創辦人何建宗致歡迎辭。

決賽期間，20位候選人圍繞多個領域進行深入展示。例如，對廣州南站及 TOD 專案的相關研究成果；分享宣傳學校和廣州南沙的創新思路，展現學校特色與南沙發展新貌；講述向香港青年推廣順德龍舟文化、美食文化及企業家精神文化的獨特方式，促進粵港澳文化交流融合。同時，部分選手亦緊扣粵港澳優質生活圈主題，圍繞區域協同發展、民生改善、文化交融等方向，提出新穎見解與實踐案例。

大灣區十大傑出港生合照。

經過激烈的評選角逐，最終，榮獲本屆「大灣區十大傑出港生」榮譽的分別是：暨南大學 博士二年級朱夢婷、暨南大學博士一年級鄭靖萍、廣州中醫藥大學博士一年級張鑫、中山大學本科四年級張宇軒、暨南大學本科四年級黃凱霖、暨南大學本科四年級何佩芝、廣州美術學院本科四年級譚明麗、星海音樂學院本科三年級李彤童、廣州大學本科二年級梁嘉淇及深圳大學本科二年級林天恩。

決賽當天，還有往屆獲獎港生以自身經歷，講述在內地院校克服困難、融入學習生活的故事，鼓勵師弟師妹。他們表示，在大灣區逐夢，每一份努力都會有收穫。這些分享為在場候選人提供經驗，助力他們在此次評選中展現風采。