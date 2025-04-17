經紀不滿前度另結新歡　打女方至哭著口交後再強姦　判囚6年4月

34歲保險經紀得知仍讀大學的前女友另結新歡，發訊息恐嚇後凌晨登門，聲稱要搞女方的阿嫲，女方被掌摑後含淚為他口交，經紀一度因下體未反應而未能性交，後來涉嫌再試時把女方強姦。他在第一次審訊時，只被裁定恐嚇等3罪成，重審後才被強姦罪成。經紀今（17日）於高等法院接受判刑，法官指被告因妒忌鑄成大錯，又斥其行為是心靈及肉體上欺凌事主，把她當成洩慾工具，令她留下心理陰影，判被告強姦罪囚6年3個月，連同其餘控罪，判囚6年4個月。



被告劉億利（34歲，保險經紀），被控1項強姦罪。他在第一次審訊時，已被裁定普通襲擊、刑事損壞及威脅或恐嚇手段促使非法性行為等三罪罪成。

被告劉億利在高等法院重審後被裁定強姦罪成，連同早前已定罪的罪名，判囚6年4月。(黃浩謙攝)

被告稱情緒失控而犯案

法官引述辯方求情指，被告一直努力工作，熱心公益，曾參與義工團，本案源於他對事主X的猜疑，因知悉X有新男友，一時情緒失控而犯案，他並無預謀，亦沒有使用過度暴力，希望能輕判。被告自撰的的求情信指，他已有悔意，當日一時衝動，被情緒控制。

兩人相識不會減底嚴重性

但法官指，即使被告與X曾是情侶而非素不相識的陌生人，亦不會減低罪行的嚴重性。事件對X造成巨大壓力，令她持續害怕及無法相信他人，尤其是男性，並影響X和異性的相處及其社交生活。

斥被告心靈肉體欺凌事主

法官續指出，被告因妒忌心而鑄成大錯，其所作所為相等於在心靈及肉體上欺凌X，並把她當成洩欲的工具，加上被告以偷拍的片段要脅X，增如了案件的嚴重性，且被告的行為在X的心理留下陰影，影響了X和其他男性的親密關係。

事主上庭作供承受莫大心理壓力

此外，被告否認控罪，要X上庭作供，無疑是在她的傷口上灑鹽，對她造成二次傷害，亦令她承受莫大的心理壓力，把量刑起點定為6年3個月，與早前罪成控罪的1個月刑期分期執行，總刑期為6年4個月。

X與被告分手後與交上新男友

案情指，事主X在2020年10月中認識被告，兩人隨即發展成為情侶並同居，被告搬入X的住所，但X不喜歡被告吸煙，並著對方戒煙不果，於2021年6月提出分手，被告遷出單位，X其後和男子Y拍拖。

被告曾恐嚇稱要搞事主阿嫲

案發當晚凌晨，X在家中與Y通電話，期間收到被告的訊息，包括：「你要做雞唔梗要」、「你要做雞嘛，我咪搞到佢都做鴨」等。被告繼而致電X，表示若對方不開門，便會：「搞佢(X)阿嫲。」由於被告知道其祖母的住處，X因而到住所樓下開門予被告。同時向男友Y發訊息稱：「佢威脅我」、「如果有乜嘢，幫我報警」。

X被打後哭著為被告口交

被告進入單位後，先是連番掌摑X，又飲茶再噴向X的面。他繼而用手捏住X的頸，把她壓在床上，並掟X的手機和養蜥蜴的膠箱，令她的手機屏幕粉碎。其後被告更威脅X，要把X的口交片段傳送予他人，一度向她要求10萬元，X反問：「係咪畀錢你，你就放過我？」被告便改稱：「我都唔會同你講錢。」被告隨即脫下褲子和內褲，要求X口交，又威脅稱若X拒絕，便會毆打她的男友Y，X哭著替被告口交。

被告曾因下體未有反應而未能性交

被告之後嘗試與X性交，因為下體未有反應而未能成事，於是被告再強迫X口交，繼而把她強姦。被告之後向X展示她的口交片，聲言可以令當時就讀大學四年級的X不能畢業。

案件編號：HCCC18/2023