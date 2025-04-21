今日新聞8分鐘｜天主教教宗方濟各逝世｜M記男職員向同事吐口水

果子狸竄入中環IFC商場 消防、愛協及漁護署派員處理

中環IFC商場發現果子狸蹤影。今日（21日）早上7時，警方接報指，國際金融中心二期（IFC）商場發現疑似浣熊蹤影。人員到場後，證實為一隻果子狸，牠正安坐在二期、1樓上2樓的自動扶手電梯間一個玻璃幕牆欄杆位置，不時徘徊。消防員到場處理，漁護署及愛協人員亦同被召到現場。

天后鬧市夜晚驚現大量蜜蜂 途人恐被螫傷紛紛走避

東區天后鬧市晚上有大量蜜蜂湧現。周日（20日）晚上約9時，警方接獲一名店舖負責人報案，指其位於電氣道22號金殿大廈地下舖頭對開，突然有大量蜜蜂飛來飛去。警員接報到場了解情況，發現上址大廈確有多隻細小的蜜蜂，大部份被一間地產舖的招牌燈箱所吸引，紛紛附在燈箱上。

復活節回港．交通｜港珠澳大橋車多現「極度高峰」 過關須40分鐘

今日（21日）為復活節假期最後一日，料為入境高峰，各口岸下午陸續出現人流，西九高鐵站，香園圍口岸都人頭湧湧、而經「港車北上」往內地的港人亦開始回港。

根據港珠澳大橋口岸通關資訊，下午2時汽車長龍達500米，需等候40分鐘過關，屬「極度高峰」。至下午3時15分，交通不再像早前擁擠，車龍長150米，等候10分鐘便可過關。惟情況如曇花一現，約15分鐘後，港珠澳大橋擁擠程度再現「極度高峰」，需等40分鐘。

中午過後，西九高鐵站已有大批市民陸續返港，市民表示過關尚算暢順、約十分鐘已過關。另外，記者今午12時許到香園圍口岸，現場見到入境人流多，惟多為內地旅行團，港人則較少。有市民經蓮塘口岸返港，表示只需10分鐘已完成過關手續。口岸各條巴士路線的排隊人龍亦很快疏散。

復活節．回港潮｜港人北上愈走愈北 遊惠州一周：物價比深圳更抵

今日（21日）是復活節假期最後一日，北上港人陸續回港。有經羅湖口岸回港的港人表示，只用10分鐘便能過關。不少人此趟北上到深圳遊玩，亦有部份港人到惠州、佛山等地遊玩，認為當地物價更加划算。

麥當勞爆欺凌 男職員向同事吐口水 官方回應：作內部調查

今日（21日）社交平台流傳一段22秒的影片，顯示一間麥當勞內懷疑發生職場欺凌事件，一名穿黑色衫的男職員疑斥責一名女職員，更至少兩次向對方吐口水，嚇得女職員即時低頭及側面閃避。影片曝光後，大批網民批評該男職員職場欺凌，並有干犯襲擊罪之嫌，留言指：「太過份」、「有無搞X錯」，又要求麥當勞回應事件。

麥當勞回覆指，已關注到相關的網上討論，在得悉事件後已即時聯絡相關員工並進行內部調查，並重申對任何欺凌事件一直採取零容忍態度，將嚴肅處理個案及加強紀律培訓，以確保員工享有安心的工作環境。

為等同行人上車 女子深圳北站伸腿阻高鐵關門 被行政拘留

4月18日，在深圳北火車站，一名女性旅客為了等待同行友人上車，竟強行伸腿阻止高鐵關門。官方今日（4月20日）通報指，女子已被鐵路公安行政拘留。

復活節｜廣東道的士站逾20分鐘無客 的士司機：每日僅數百元生意

復活節長假期今日（20日）踏入第3日，數十萬港人出外旅遊未返。中午約12時，位於尖沙咀廣東道附近的士站未見人龍，更出現「車等人」的情況。

有的士司機指，過去兩日生意額較預期差，每日僅有數百元生意，對生意額能在假期餘下日子有所提升不抱期望。另有的士司機說，過去兩天訪港遊客未有增多，他稱即使在機場，仍要等候約兩至三小時方有客人上車。

全球首個人形機器人半程馬拉松冠軍誕生 成績2時40分42秒

周六（19日），全球首個人形機器人半程馬拉松在北京亦莊鳴槍起跑，20支機器人隊伍挑戰21.0975公里半程馬拉松實地賽道，最終天工隊選手天工Ultra作為首個人形機器人率先衝過終點線。

天主教教宗方濟各逝世終年88歲 多國領袖發聲哀悼：他是人民領袖

梵蒂岡（Vatican）表示，天主教教宗方濟各（Pope Francis）4月21日早上逝世，終年88歲。他在任12年，是首位出身於拉丁美洲的教宗。全球多地領袖發聲哀悼，荷蘭首相形容他是人民領袖，德法領袖讚揚他一生幫助弱勢。