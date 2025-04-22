急症室｜特別退款安排恆常化 收費400元後不全額退款 扣起50元
撰文：吳綽詩
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政府早前公布急症室收費將於明年起上調至400元。基層醫療健康專員彭飛舟今日（22日）在報章撰文，指現時長假等高峰期才會實施的急症室特別退款安排，將會恆常化，而退款金額為350元，變相「扣起」50元，即不再全額退款。
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登記後決定改用其他醫療服務 現可申請全額退款$180
明年1月1日起，急症室收費將分為兩級制，危殆和危急的病人毋須付費，而緊急、次緊急及非緊急病人需付的金額，由180元上調至400元，獲得豁免病人除外。
現時醫管局在長假等高峰期實施特別退款安排，市民如登記後未接受醫生診症，而選擇改用其他醫療服務，可在登記後24小時內申請全額退款180元。
明年起收$400 退款$350
基層醫療健康專員彭飛舟今日在《明報》撰文，表示急症室新收費實施後，退款金額將為350元，而非400元，即變相醫管局「扣起」50元；同時將急症室特別退款安排恒常化。
彭鴻昌：使用退款安排比例可能更少
社區組織協會幹事彭鴻昌表示，特別退款安排的使用比例一直偏低，只有不足2%，即使現時有全額退款，市民或仍認為「既然錢都畀咗，唔走，繼續等」。他預料當日後不能全額退款，病人使用退款安排的比例可能更少。
不過，他同時指出，新安排的影響不及原本收費加價至400元，「係好細微嘅程序」，亦要視乎其他醫療選擇有否增加。
憂影響基層市民求診意欲
彭鴻昌憂慮新安排會影響基層市民的求診意欲，指市民難分辨自己病情的緊急程度，希望先就醫「安心啲」，但若日後無法全數退款，他們或因不清楚自己病情而不求醫。
他又指出，明白醫管局在分流病人時有行政成本，但稱成本不是很高，站在病人角度，分流後等候期間，亦「冇睇到醫生，冇用到正式服務」，「點解以往唔使（收行政成本），而家要？」
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