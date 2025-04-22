百萬圓桌女經紀誘同業投資演唱會騙款　揭欠債曾達1200萬　囚33月

曾獲百萬圓桌頭銜的女保險經紀，因欠債向兩名同業訛稱投資歌星陳小春及林俊傑的演唱會，可獲兩成回報，並呈上陳小春切燒豬照以增其可信性，從而騙取128萬元，她早前經審訊後被裁定欺詐罪成。案件今（22日）在區域法院判刑。法官周燕珠指被告欠債金額曾高達1200萬元，其犯案手法精明，以可觀回報誘事主投資，令事主墮入其所設的陷阱，判她入獄2年9個月。



女被告曾慧珊（44歲）被控2項欺詐罪，指她於2018年12月21日至2019年6月24日，向葉姓事主訛稱她是聚鴻環球顧問公司的股東，誘使葉投資78萬元；及向孫姓事主訛稱她代表飛星娛樂有限公司行事，誘使孫投資50萬元。

被告曾慧珊曾叫同業投資陳小春(圖)的演唱會，並稱能獲可觀回報，從而騙取同業金錢。（微博圖片）

被告曾慧珊又訛稱其公司老闆正籌辦歌手林俊傑(圖)的演唱會。（影片截圖）

被告曾慧珊在區域法院被裁定欺詐罪成，被判囚2年9月。(黃浩謙攝)

月入曾高達8至10萬元

法官周燕珠判刑時引述被告背景，被告案發前任職保險業，月入8至10萬元，曾獲得百萬圓桌（Million Dollar Round Table）頭銜，要獲這頭銜，其業績需達至一定要求。被告稱犯本案後感後悔，並曾賣樓還了13萬元給其中一名事主。

欠債1200萬元

法官指，被告在案發前欠下300至400萬元債項，其債務曾高達1200萬元。被告在本案中向事主稱投資有可觀回報，令事主墮入被告所設的陷阱，分別投資78萬元和50萬元，被告則將款項用在公司營運和還債上。法官指，被告手法精明，考慮到她被捕至今已5年，酌情減刑3個月後判監2年9個月。

曾發陳小春切燒豬照以取信任

案情指，被告案發時欠一名姓黎的保險公司同事3至4百萬元，至2019年欠債更高達1200萬元。本案發生於2018年，被告向2名事主稱，她是3間公的董事，黎則是其老闆，她的公司正籌辦陳小春及林俊傑的演唱會，又稱因有投資者退出，需覓新投資者，又稱可獲回報20%，她之後又向事主發出陳小春與他人切燒豬的合照，令事主信以為真，兩名事主因而參與投資，從而受騙。

案件編號：DCCC 829/2022