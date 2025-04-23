今日新聞8分鐘｜3男亂闖食肆揮刀扑電視｜5億偽鈔實為滙豐債券

有片｜牛池灣清水灣道地盤吊臂車翻轉 駕駛員一度被困 獲救送院

今日（23日）上午10時43分，牛池灣清水灣道35號一個住宅地盤內，有吊臂車翻倒。據報駕駛員一度被困，要由消防員救出，清醒送往聯合醫院治理，警方列工業意外跟進。

有片｜火炭穗禾路Tesla女司機急彎越線 撞欄反彈迎撼的士釀3傷

火炭今日（22日）發生驚險車禍。早上8時47分，一輛的士與一輛Tesla私家車，分別沿穗禾路上山及落斜。途至豐利工業中心對開時，Tesla懷疑越線，兩車相撞。意外中，3人分別手、頸、胸受輕傷，包括姓楊的士男司機、56歲姓黃男乘客及Tesla姓劉女司機，均清醒由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。

案發一刻車cam片段曝光，可見Tesla駛至一個左彎時，未有減速直接越過對面行車線，直撼路邊防撞鐵欄，再反彈迎撼的士。的士內傳出「嘩」一聲，一度向右扭軚，但已閃避不及。當時行人路上亦有途人路經，幸未有釀成慘劇。現場圖片可見，兩車均損毀嚴重，Tesla其中3個車輪分別甩脫或變形移位，零件碎片散落一地。

美孚新邨單位陷火海冒出火舌 一男一度被困送院 逾百人驚醒疏散

美孚發生火警。今日（23日）凌晨3時許，美孚新邨第二期一個單位冒煙起火，多名住戶從睡夢驚醒報警，消防接報到場，出動一條喉和一隊煙帽隊，消防救出一名79歲男住戶，傷者懷疑吸入濃煙不適，需要使用氧氣罩，由救護車送往瑪嘉烈醫院接受治理，消防在場撲火和調查起火原因。

現場所見，逾百名住戶下樓暫避，部份人捧住愛犬，亦有人使用輪椅。根據網上影片，涉事單位火勢猛烈，火舌冒出。

天眼直擊｜3蒙面漢逞兇半分鐘 揮刀扑電視 食客受驚抱頭躲避

粉嶺聯和墟一間餐廳，今早（23日）遭3名蒙面歹徒衝入破壞，打爛電視機和玻璃門逃逸。現場犯案過程曝光，由閉路電視錄影可見，3人乘私家車掩至，分別持牛肉刀、長棍和鐵鎚。當時店內坐滿食客，當中一名歹徒揮舞牛肉刀恫嚇在場人士，另一人直入店內打爛電視機，全程半分鐘，極速逞兇後跳上車，由同黨接應逃去。

旺角5億偽鈔真面目曝光 實為「滙豐5億債券」 抖音相關影片泛濫

3名內地男女今早（22日）手持面值高達5億元的「紙鈔」，前往旺角一間銀行開戶口，天價驚動職員報警，最終3人被捕，警方檢獲1999張面值5億元的「紙鈔」。案件更多內情曝光，據悉案中72歲內地漢，在兩名內地友人陪同下到上址開戶。而他手持的懷疑偽鈔，原來是印有滙豐銀行標誌的5億「債券」，但外表與一般鈔票無異。

網上可見，多個內地社交媒體包括「抖音」，均有大量有關滙豐5億債券的帖文或影片，當中有人使用紫外線燈驗證，更有人大疊大疊「數錢」。部份圖片可見，債券發行日期為1995年1月1 日，聲稱由匯（滙）豐發行，「由香港行政公署、財政公署批准」；此外，債券為20年期，「不予二十年不予對付」。亦有圖片顯示，銀行名稱為「香港國際貨幣有限公司」，但設計與滙豐無異，包括獅子圖案。

有片｜北京潮白河大橋突發火警致部分坍塌 傳電纜起火肇事

綜合內媒報道，北京順義潮白河大橋突發火警，導致部分坍塌。官方通報指，現場未發現人員傷亡，事故原因尚不清楚，相關科室已去現場處理。

神二十載人任務飛船明日下午5時17分發射 神十九乘組月底返地球

神舟二十號載人飛行任務新聞發佈會宣布，神舟二十號載人飛行任務訂於24日（周四）下午5時17分發射。

特朗普軟化？ 將大幅削對華關稅 惟「不會是零」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月22日表示，他將非常友好地與中方進行貿易談判。倘雙方達成協議，美國對中國進口產品的關稅將大幅（substantially）下降，惟不會降至零關稅。

緬甸地震香港救援隊｜找到一個生還者 為一名父親尋回女兒屍體

緬甸3月28日中午發生7.7級地震，本港由消防員等組成的救援隊，70小時後抵達災區、在震央曼德勒(Mandalay）協助救援，幾日間見盡生死。香港救援隊今日（22日）在講述行動詳情時，提到他們找到了一個生還者，亦尋獲兩具屍體。

曾有一名災民主動向救援隊致謝，原來他是其中一名死者的父親，數天前妻子剛於地震罹難，他很感激救援隊找回女兒的屍體。能慰藉死者家屬，令救援隊隊員倍感其工作有意義。救援隊指揮官趙汝珏引用電影《破．地獄》的一句對白：「其實生人，都要破地獄。」

日圓轉強兌港元破5.5算 兌換店現人龍 暑假遊日市民早3個月唱錢

【日圓/日元】日圓轉強，受美國總統特朗普大打關稅戰，觸發投資者避險意識，以及相對於其他央行，日本央行更具備實施更鷹派貨幣政策帶動下，日圓兌1美元升穿141水平，每百日圓兌港元亦突破5.5算關口。

有專家預測，日圓將持續強勢，現在是最佳兌換時機。在港島一間找換店今早（22日）再現人龍，不少人是兌換日圓，有市民稱將在暑假遊日，由於預期匯率會繼續上升，所以選擇提早3個月兌換日圓。