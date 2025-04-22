日圓轉強兌港元破5.5算　兌換店現人龍　暑假遊日市民早3個月唱錢

【日圓/日元】日圓轉強，受美國總統特朗普大打關稅戰，觸發投資者避險意識，以及相對於其他央行，日本央行更具備實施更鷹派貨幣政策帶動下，日圓兌1美元升穿141水平，每百日圓兌港元亦突破5.5算關口。



有專家預測，日圓將持續強勢，現在是最佳兌換時機。在港島一間找換店今早（22日）再現人龍，不少人是兌換日圓，有市民稱將在暑假遊日，由於預期匯率會繼續上升，所以選擇提早3個月兌換日圓。



每百日圓兌港元亦突破5.5算關口。（周令知攝）

今日是復活節長假期後首個工作天，但即使是上班日的早上，仍有不少人在港島一間兌換店排隊兌換外幣。

港島兌換店人龍排出店外 換10萬日圓今須5487港元

高峰時期，人龍更排出店外，當中，有不少人兌換日圓。根據店舖即時匯率，日圓賣出價為0.05487，即兌換10萬日圓需要5,487港元，與年初兌換10萬日圓只需要4,944.6港元比，相距甚大。

港島一間找換店，4月22日見有不少人兌換日圓。（周令知攝）

市民楊先生將在下星期遊日，所以今日到場兌換日圓，兌換了2萬港元。他認為5.5算的匯率已算便宜。

不擔心日本地震傳言 暑假遊日港人料特朗普貿易政策會刺激日圓向上

李先生將在暑假遊日，不擔心日本地震傳言的他稱：「以前啲傳言冇一次準。」他選擇提早近3個月兌換，是因為他預期特朗普的貿易政策會持續刺激日圓匯率，令匯率繼續上升。

港島一間找換店，4月22日見有不少人兌換日圓。（周令知攝）

日圓比最低位時回升 無損港人遊日意欲

區先生同樣因為遊日而兌換日圓。他指，現時匯率已上升了，他曾以4.9算兌換過日圓。他間中也會遊日，直言最喜歡日本不用講價的文化：「喺其他地方買嘢，話100蚊，其實可能50蚊就買到。」所以，即使日圓比最低位時稍貴，亦無損其遊日意欲。