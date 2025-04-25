控煙十招｜電子煙煙民堅拒戒煙　料明年留家吸食︰香港食煙似做賊

【控煙／電子煙／加熱煙／控煙十招】政府提出「控煙十招」措施，相關的修訂條例草案今日（25日）刊憲，下周三（30日）提交到立法會首讀。當中措施禁止在公眾地方管有另類煙，即煙彈、加熱煙支及草本煙，有電子煙煙民表示，屆時只能夠在家吸食。她強調不會因而戒煙，又形容煙民在香港就像賊人，「明明都冇犯法，又唔係做啲咩。」



也有年長煙民批評政府浪費資源，不應簡單事情複雜化，建議直接全面禁售煙類產品，認為反而可推動老煙民戒煙。另有內地旅客指出，香港對煙民不太友善，例如餐廳及酒店禁止抽煙，但不影響他的旅遊體驗。



01觀點：是時候禁煙了

政府提出「控煙十招」措施，相關的修訂條例草案今日（25日）刊憲，下周三（30日）提交到立法會首讀。（黃浩謙攝）

措施禁止在公眾地方管有另類煙，即煙彈、加熱煙支及草本煙，將於明年4月30日實施。（黃浩謙攝）

旺角朗豪坊外的行人路，一直是煙民的「圍爐」聚集地，今午有市民及旅客在場吸食傳統煙、加熱煙或電子煙。對於政府提出「控煙十招」，大部份人均稱不清楚擬推措施詳情。

年輕煙民感無奈︰飲酒禍害仲大過食煙

電子煙煙齡3年的蘇小姐每3日更換一粒煙蛋，煙癮不算嚴重。她表示，若政府明年4月30日禁止在公眾地方管有電子煙，屆時只能夠在家吸食。但她強調不會因而戒煙，形容煙民在香港就像賊人，「明明都冇犯法，又唔係做啲咩。」

蘇小姐對政府提出的「控煙十招」感到無奈，並引述朋友們的不滿，「佢哋覺得飲酒禍害仲大過食煙，你諗下飲醉酒可能撞車，但食完煙唔會撞車嘛。」

蘇小姐表示，若政府明年4月30日禁止在公眾地方管有電子煙，屆時只能夠在家吸食。（歐陽德浩攝）

老煙民蔡先生建議直接全面禁售煙類產品，一了百了，認為反而可推動老煙民戒煙。（黃浩謙攝）

老煙民斥政府浪費資源 籲不如直接全面禁煙

老煙民蔡先生已吸食傳統煙逾40年，平時只選擇純薄荷萬寶路。他認為電子煙「高級」，一直沒考慮吸食。對於政府提出的「控煙十招」，他的態度非常豁達，「佢話禁煙咪禁煙囉，冇問題㗎。」

但蔡先生批評政府浪費資源，不應簡單事情複雜化，建議直接全面禁售煙類產品，一了百了，認為反而可推動老煙民戒煙，「戒煙囉，咁好老實喇，都食咗幾十年煙，都係時候戒。」

被問到只有一人輪候公共交通工具，同時車站並非劃定區域，則准許吸煙。他則直言不會在車站吸煙，「呢啲一早知㗎啦，自己執生啦。」

內地旅客張先生認為香港對煙民不太友善，例如只能在指定的地點抽煙，餐廳及酒店則禁止抽煙。（黃浩謙攝）

內地旅客︰香港對煙民不太友善

來自江蘇的旅客張先生觀察到香港吸煙的人數遠低於內地，認為香港對煙民不太友善，例如只能在指定的地點抽煙，餐廳及酒店則禁止抽煙，但不影響他的旅遊體驗。「也挺好的，吸煙有害健康。」