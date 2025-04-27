今日新聞8分鐘｜男童踏單車拍片遭翁推跌︱ 女子冒雨衝紅燈跣車底

李兆基設靈｜特首李家超到場致祭 恒基副主席林高演陪同入內

【李兆基喪禮／李兆基訃聞／李兆基出殯／李兆基公祭／李兆基扶靈名單／李兆基設靈／李兆基逝世／李兆基博士／四叔／李兆基訃告／李兆基葬禮】恒基地產創辦人李兆基上月17日逝世，享年97歲，李家今日（27日）在香港殯儀館設靈。李兆基長子、恒地聯席主席李家傑、幼子李家誠與太太徐子淇今午1時許從殯儀館步出，感謝各界關心，李家傑向傳媒表示「呢兩日辛苦大家，有心。」

現場陸續有多位政商界人士前來悼念李兆基，特首李家超下午5時半到場，李家傑及李家誠在入口迎接。較早前，前行政長官曾蔭權及林鄭月娥、以及署理財政司司長黃偉綸、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯及兄長郭炳江、盈科拓展集團主席李澤楷等。至於在殯儀館對面設置的悼念區已開放予公眾弔唁。

車CAM｜冒雨急步衝紅燈 銅鑼灣雙程證女插水式跣的士底險被輾

網上流傳一段車cam片段，下雨天片主在銅鑼灣軒尼詩道等燈，當行人燈號轉至紅燈時，兩名路人仍然衝燈過馬路，成功「達陣」。但當片主開車時，再有第三名女子衝燈過馬路。片主剎停，但左線的士已經起動駛出行人過路線。女子天雨路滑跣低，的士見狀急剎，但女子已「插水式」跣入的士車頭底部。片段中女子疑未有受重傷，隨即便站起，與司機溝通。

新蒲崗買包男精神不振惹疑 揭Tesla藏太空油煙彈及可卡因被捕

今日（27日）上午11時14分，警察衝鋒車途徑新蒲崗爵祿街17號，巡邏時發現一名買麵包的20餘歲男客人精神不振，且形跡可疑，於是將他截停及搜身。

警員在買包男身上發現車匙，於是要求他帶警員到其Tesla私家車作進一步調查。警員發現Tesla車身損毀，車頭又塞滿告票，於是上車搜查。警員在車內尋獲太空油毒品及可卡因，買包男涉嫌販毒當場被捕。

粉嶺奪命車禍｜途人捱私家車撞捲車底昏迷送院亡 消防曾跪地施援

粉嶺今日（26日）發生奪命交通意外。晚上7時25分，警方接獲報案，指一輛私家車沿龍馬路，駛至龍峻路交界近皇后山一號對開，懷疑自炒，一名途人捱撞及捲入車底。消防到場後，77歲姓劉男途人仍然被困車底，其後獲救出，他頭部重創，由救護車送往北區醫院搶救，至晚上約8時半證實不治；涉事SUV的51歲姓黃男司機，因「危險駕駛引致他人死亡」被捕，現正被扣留調查。

網上圖片可見，私家車掃毀一排路邊鐵欄，車頭嚴重損毀，大批消防到場協助，有消防員跪在地上，用電筒照射車底，探身捐車底施援。有消防員以金屬切割器鎅開車身，火花四濺。傷者被救出後，失去意識陷入昏迷，旁邊有消防員以布遮掩。

北角東岸板道5翁轟男童踏單車 男童拍片遭推跌 阿伯︰掟X你落海

北角「東岸板道」貫徹「海濱共享空間」理念，設有「共享徑」容許市民進行不同活動，包括步行、緩跑、騎單車，網上昨晚（26日）卻流傳一條影片，顯示多名阿伯在「東岸板道」爆粗指責孩童踏單車，質疑「踩得咁快脆」，見到男童和同行母親拍片，其中一人激動到推跌男童，喝斥「做咩影我相」、「你影X咗我，我掟X你落海」。

警方回覆指，昨日（26日）下午3時04分，接獲一名女子報案指，和兩名小朋友前往北角「東岸板道」踏單車，其間遭5名老翁指責不准在上址踏單車，警員到場了解，該批老翁早已離開，在現場一帶搜索，當時沒有發現，案件列作「糾紛」跟進，事件中，無人受傷，沒有財物損毀。

溫哥華汽車衝入節慶人群 至少9死 警：料不涉及恐襲｜有片

加拿大溫哥華（Vancouver）4月26日晚上發生嚴重交通意外，一架汽車衝入出席節慶的人群，造成至少9人死亡，涉事司機被捕，據警方指，疑犯為一名30歲的溫哥華男子，又認為事件並非恐怖襲擊。

老闆投資黃金賺千萬全分員工！清潔工都有份 霸氣喊：要再賺1億

山西榮河1+1生鮮超市員工們近日開心分享，因老闆劉總投資黃金獲利，將賺到的1000萬元（人民幣，下同）全數分給2040員工，連清潔人員、製作員工餐的廚房人員也都能獲得該筆獎勵，入職兩年者可獲得10000元，事件引發許多網民羨慕，更有網民盛讚「你值得賺這麼多錢」、「老闆會有福報的」。

對話紀錄截圖顯示，劉總寫道，「我開會的時候總說，要把錢分給大家，但近幾年為了擴店，一直沒有閒錢做這件事，時間久了，我都覺得那番話像洗腦的謊言，幸運的是，這期間黃金暴漲，我買的黃金盈利1000萬，終於可以分給大家了，我很開心，不知道大家開不開心。」

美到像AI！西安聾啞女大生運動會舉牌爆紅 校友讚她：對同學很好

近日，在西安美術學院運動會開幕式上，女大學生宸玥舉牌的一幕走紅，不少網友認為她「美得不真實、不自然」，甚至有人稱她長得像AI。對於網絡的議論，有校友表示不滿，並透露宸玥是聾啞人士，對同學們都很好。