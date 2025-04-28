今日新聞8分鐘｜私家車起火爆炸｜加國汽車撞人疑兇疑患精神病

旺角私家車疑燈口被前車阻 連撞三車剷行人路高速逃去

旺角發生瘋狂駕駛事件。周日（27日）晚上11時半左右，據報一輛黑色萬事得私家車，沿砵蘭街北行至近朗豪坊對開時，疑前方因應紅燈停車，萬事得未能繼續前進，有人遂在前方的士左邊「揳車罅」意圖繼續前行，卻撞及的士左邊倒後鏡及前方另一輛紅色私家車車尾。

車Cam｜大埔貨車疑衝燈尾「掟彎」翻側 橫亘路中司機有驚無險

大埔發生翻車意外。今（27日）午約3時33分，一輛貨車駛至完善路與大埔太和路交界、近完善公園對開時，懷疑失控自炒翻側，驚動多名途人報案。意外中，男司機幸無受傷。

網上流傳車cam片段可見，涉事貨車懷疑衝燈尾，由大埔太和路「T」字路口頗為高速右轉入完善路後，隨即失控翻側，撼向路邊防撞欄停下，橫亘路中。網上圖片則可見，貨車印有運送雪粒的字眼。警方現正調查車禍起因。

華富邨昨起火單位凌晨再冒煙 居民日內兩走火警 一度懷疑涉縱火

香港仔華富邨發生火警。周一（28日）凌晨4時59分，華信樓16樓冒煙，大量濃煙充斥走廊位置，其中一個單位亦有煙從窗戶湧出。消防接報到場，協助約40多名居民漏夜疏散到平台位置暫避；另派出煙帽隊協助，至清晨5時31分救熄，無人受傷。

現場正是昨日（27日）下午近5時發生火警的同一單位，約145名住戶自行或由人員協助疏散，日內要兩度走火警。消防處一度表示，兩宗火警並非相關，凌晨火警原因亦非死灰復燃。初步發現起火位置是單位內近大門位置，警方翻查閉路電視曾發現可疑人士於大樓出現，一度懷疑火警成因有可疑。但警方表示經調查後，相信事件不涉及刑事成分。

有片｜大帽山私家車疑漏油起火 爆炸冒火球嚇煞途人

今（28日）早10時許，警方接獲姓彭（35歲）司機報案，指其座駕駛至大帽山郊野公園大帽山道近巴士站時冒煙。他將車停下並下車，座駕隨後起火。消防人員到場滅火，初步懷疑車輛引擎機油曾洩漏，不排除因而引致火警。事件中沒有人受傷，詳細起火原因仍有待調查。

網上流傳車輛爆炸一刻片段，當時一輛黑色私家車起火冒煙，其後車底近車胎位置爆炸，發出巨響，嚇煞途人：「「嘩！真係爆（炸）！唔好行咁近呀真係爆（炸）！」

加拿大汽車撞人疑兇身世曝光 患有精神病、因兄長被殺崩潰

溫哥華警方已經公布周六晚上汽車衝撞人群事件的疑犯身分，為30歲的溫哥華男子Kai-Ji Adam Lo，他不但有精神健康問題歷史，當局曾多次介入，原來其家庭近年命途多舛，其兄長去年初被殺，母親也和疑犯一樣因此而大受打擊。

李兆基喪禮完成 王振民、梁振英等致意 另擇吉日扶柩回順德安葬

【李兆基喪禮／李兆基訃聞／李兆基出殯／李兆基公祭／李兆基扶靈名單／李兆基設靈／李兆基逝世／李兆基博士／四叔／李兆基訃告／李兆基葬禮】恒基地產創辦人李兆基於3月17日辭世，李家周日（27日）在香港殯儀館設靈，今日（28日）上午舉行團體公祭。

多名政界人士繼續到殯儀館致意，包括全國政協副主席、前行政長官梁振英及太太梁唐青儀、中央港澳辦一局局長王振民、特區政府政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波。大殮採用佛教儀式，之後辭靈，近12時40分完成將另擇吉日扶柩返回李兆基的原籍順德大良安葬。

好人好事｜老婦香港機場迷路 內地客助尋地勤：工作人員好專業

一名內地女生今日（26日）在內地社交平台《小紅書》發文，講述一件發生在香港國際機場的好人好事。一名年長婦人獨自剛從澳洲來港，欲轉機前往重慶，卻在機場迷失方向，徬徨無助之際，向發文的女生求助。女生協助她找到地勤櫃檯，婦人表現自責自己愚笨並痛哭，女地勤人員隨即安撫其情緒及提供協助。發文者指工作人員表現專業，又慨嘆「雖然不知道是誰的媽媽，但也可能是我們所有人的媽媽」。

不少網民留言感謝發文女生及地勤人員的協助，並呼籲大家出門在外多照顧及關懷長者，「可以的話，我們互相照顧一下我們的父母好嗎？」。

居屋2024將開售｜白表申請者收急件要補文件 發出日逾限期半個月

【居屋2024／啟盈苑／安柏苑／高曦苑／兆湖苑／裕興苑／白表／綠表】「出售居者有其屋計劃單位2024」（居屋2024）去年12月攪珠，預計今年第二季開始揀樓，而攪珠至今已4個半月，房委會仍未公布確實揀樓日期。

有白表申請者向《香港01》表示，早前經網上申報個人入息及資產，及後收到房委會要求補交薪金證明文件正本。房委會郵遞的「急件」標明是4月14日發出，列明遲交文件會影響揀樓次序或申請會被擱置，但補交正本「死線」為3月28日，即發出日已超過限期足足17天；而信封上郵戳為4月15日，即到申請者手上最少已過期18天。

該白表申請者收信後立即致電房委會查詢，職員聲稱「電腦系統Gen（Generate的簡稱，即生成），個日期唔會有錯」，又指遞交文件期限已過，「會備註你打過電話嚟話盡快交返」，又說由於未開始揀樓，故「遲交」文件對揀樓次序影響不大。換言之，系統上仍會把「遲交」文件責任歸咎於申請者。

身兼房會資助房屋小組委員的立法會議員梁文廣相信事件涉及手民之誤，可能是弄錯月份。他建議房委會酌情處理，接受受影響申請者在限期後補交的文件。《香港01》已向房委會查詢「急件」日期有問題是否屬個別事件，以及出錯原因等，正等候回覆。

關稅戰｜特朗普為何不停放話中美正在溝通？官媒揭其慣用談判策略

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日多次表示正在就關稅問題與中國談判，甚至聲稱已跟中國國家主席習近平通話，不過中方則多次否認。央視旗下新媒體「玉淵譚天」發布影片指出，這正是特朗普多年前就在運用的一種談判策略。