今日新聞8分鐘｜外交部發《不跪》回擊美國｜幼稚園大火黑煙沖天

沙田廣善街20米高大樹連根拔起倒塌 65歲女途人閃避時絆倒受傷

沙田今午（28日）發生塌樹意外。下午約1時07分，廣善街近廣源邨廣榕樓對開，一棵高約20米、直徑約20厘米的大樹突然倒塌。當時一名65歲姓戚女途人正在過馬路，走避其間被樹枝絆倒，手肘及膝蓋擦傷，由救護車送到沙田威爾斯親王醫院治理。

現場照片及影片可見，大樹連根拔起，橫亘廣善街兩條行車線；亦有數個鐵欄被壓毀，扭曲變形。消防以電鋸鋸斷樹幹及樹枝，放於行人路上待相關部門清理。

尖沙咀廣東道中港城對開 貨車失事撞欄

今日（29日）早上7時53分，一部有冷藏雪櫃的貨車，在尖沙咀廣東道中港城對開失事，撞毀路邊欄杆和燈箱。司機有驚無險，並沒受傷，報警求助。

47人案出獄總覽｜毛孟靜、范國威等4名前立法會議員清晨刑滿出獄

民主派47人於2020年參與或策劃民主派「35+」初選，被控串謀顛覆國家政權罪，45人被定罪，判囚4年2個月至10年。其中認罪的毛孟靜、譚文豪、郭家麒、范國威，判囚4年2個月，從還柙起開始計算，於今日（4月29日）出獄。

毛孟靜囚於羅湖懲教所，譚文豪、郭家麒囚於赤柱監獄，范國威在石壁監獄。據了解，四人都會低調離開懲教院舍，在凌晨5時前後，有多部私家車駛入他們服刑的懲教所，料接載他們出獄離開。到5時45分，早前進入三個懲教院舍的私家車，差不多同一時間駛出，據悉是載他們離開。

關稅戰｜中國不跪！外交部影片回擊美國：向霸權低頭如飲鴆止渴

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對中國祭出全球最高的「對等關稅」後，近日多次表示正在就關稅問題與中國談判，甚至聲稱已跟中國國家主席習近平通話，不過中方則多次否認。中國外交部今日（29）日釋出中英文字幕版的宣傳片《不跪！》，文中強調「卑躬屈膝終至步步緊逼，中國不跪！」明確表示不會就美國關稅作出退讓。

有片｜元朗信義會生命幼稚園大火 烈焰黑煙沖天 逾300師生疏散

元朗有幼稚園發生火警。今午（29日）約3時42分，安信街「元朗信義會生命幼稚園」有課室起火，校方連忙安排學生疏散。消防員動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，下午3時58分將火救熄，幸無傷亡，301名師生全部安全。警方表示，經初步調查，相信上址一房間內有冷氣機懷疑短路導致火警，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。

現場影片可見，幼稚園火光熊熊，噴出烈焰，從學校另一邊也可見到火焰；有課室玻璃窗燒至爆裂，大量黑煙升上半空。消防趕到現場後，向出事課室射水撲救；有途人在學校外圍觀。事後起火課室位置付之一炬，外牆嚴重熏黑，窗戶玻璃粉碎，有窗框更燒熔甩脫。

遼寧飯店大火已致22死3傷 習近平指示全力救災

央視報道，今日（29日）中午12時25分，遼寧遼陽市白塔區三里莊回遷樓附近一間飯店發生火災。截至下午2時，事故已造成22人死亡、3人受傷。

西班牙葡萄牙停電 電網公司稱或需10小時恢復 機場用後備發電機

西班牙、葡萄牙4月28日大停電，影響數以百萬計的民眾，據外媒報道，西班牙機場要改用後備發電機，在葡萄牙，當地交通燈也受停電影響，首都里斯本（Lisbon）與波圖地鐵暫停，且由於信用卡系統在停電下無法運作，不少民眾在提款機（ATM）前排長龍，輪候提款。

加拿大大選｜卡尼發表勝利演說：特朗普試圖摧毀我們 這不會發生

加拿大大選4月28日結束，自由黨籍的卡尼（Mark Carney）發表勝選講話，他提到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）針對加拿大的威脅時指，「美國想要我們的土地、資源和水。這些威脅並非空穴來風。特朗普試圖瓦解我們，讓美國擁有我們」，他稱「這永遠不會發生」。

器官捐贈｜集團主席急性腎衰竭靠洗血續命 卸義肢探訪鼓勵病患者

九年前，當時31歲的李翊麒赴東南亞公幹時感染類鼻疽，回港接受治療後患急性腎衰竭，生活自此與醫院離不開關係。年初一人人拜年團聚，他卻要到醫院把全身血液抽出來清洗，再放回身體裏，即血液透析或俗稱「洗腎」。

他目前輪候腎臟移植已經兩年多，每周至少三日赴院治療，其間更因細菌感染截去右腿，讓他一度陷入低潮。不過隨時間推移，他現在已不覺得難受，笑說這是延續生命的方法，「至少我會感恩，我仲未差到洗血都唔得。」

這些年他在醫院見盡生老病死，也遇見對未來失去希望的患病年輕人，於是他加入了慈善機構，既捐款又頻頻探訪，向同路人傳遞力量。曾因失掉右腿而不敢抬頭張望的他，如今已經裝上義肢，不過有時他會卸下並以單腳示人，透過自身經歷告訴其他病患者，「即使你有病、即使你要做好多治療，其實你嘅人生都係見到光。」