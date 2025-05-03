五一｜旺角地下與天橋人湧　首來港北京客行人橋朝聖：比想像熱鬧

【五一黃金周／五一黃金周假期／五一好去處／五一黃金周內地假期】踏入五一黃金周第三日（3日），旺角依然人頭湧湧，其中近花園街的旺角東行人天橋、以及連接亞皆老街的行人天橋，可見不少旅客在場打卡。記者訪問三位內地旅客，她們均表示主要來港欣賞風景或打卡。另有北京旅客說打算買手信，惟發現「很多東西都是大陸通有的，沒有很特色」，仍在尋找具本地特色的食品手信。



5月3日下午約3時，港鐵旺角站部份閘口出現近20人排隊輪候入閘，有零星港鐵職員在場疏導人流，閘内扶手電梯前往月台的路段亦出現擠塞。（任葆穎攝）

5月3日下午約3時，港鐵旺角站部份閘口出現近20人排隊輪候入閘，有零星港鐵職員在場疏導人流，閘内扶手電梯前往月台的路段亦出現擠塞。（任葆穎攝）

港鐵旺角站排隊輪候入閘

下午約3時，港鐵旺角站內人頭湧湧，部份閘口出現近20人排隊輪候入閘，有港鐵職員在場疏導人流，閘内扶手電梯前往月台的路段亦出現擠塞。

5月3日下午約3時，港鐵旺角站部份閘口出現近20人排隊輪候入閘，有零星港鐵職員在場疏導人流，閘内扶手電梯前往月台的路段亦出現擠塞。（任葆穎攝）

連接旺角東站及花園街行人天橋逾50人打卡 影西洋菜南街街道景色

至於接連接旺角東站及鄰近花園街的行人天橋，可見天橋上至少有三處打卡熱點，合共吸引逾50人聚集打卡，大部份為內地旅客，拍攝西洋菜南街等附近一帶的街道景色。

外傭掀隨風潮齊打卡

以往大批外傭坐滿天橋兩側消遣，惟因部分位置成為內地客的打卡熱點，現已騰空出來成拍照區。現場可見，有外傭亦追隨風潮，在較少人聚集、面向花園街的檔口打卡。

連接旺角東、鄰近花園街的行人天橋至少有三處打卡熱點，合共吸引有逾50人聚集打卡。（任葆穎攝）

深圳遊客楊小姐和男友人首次訪港，同樣參考小紅書攻略來天橋打卡。（任葆穎攝）

北京遊客指香港手信欠特色 讚行人橋打卡點比想像中熱鬧

北京遊客畢小姐只會在港逗留一日，並說參考網上攻略得知天橋的打卡點，到訪後發現比想像中熱鬧。她表示，早上去了太平山和銅鑼灣，原本想買手信，惟發現「很多東西都是大陸有的，沒有很特色。」她預計全日會花費一千元以内，又透露明日會到訪澳門。

參考小紅書攻略來天橋打卡 深圳遊客購物意欲不大

深圳遊客楊小姐和男友人首次訪港，同樣參考小紅書攻略來天橋打卡，認為附近很多外國人，感覺不錯。她透露只會來港一日，稍後會到維港打卡，但沒有太大意欲購物，又認為香港物價高。

黃昏前「鹹蛋黃」未降落 亞皆老街行人天橋已有打卡客

旺角東站外、鄰近亞皆老街的行人天橋，亦因黃昏時「鹹蛋黃」降落至馬路中央，成為另一個打卡熱點。下午4時許，雖然未踏入黃昏時份，但已有零星旅客在天橋上打卡，附近亦有警員巡邏。

湖南旅客：想看到不一樣的風景

湖南旅客余小姐偕友人訪港三日，今早跟團在麥理浩徑「徒步」，及後到旺角東行人天橋打卡。她說麥理浩徑是來港的最大原因，想看到不一樣的風景。她們透露，來港前亦在深圳「徒步」，稍後會到訪澳門旅遊。

旺角亞皆老街成為內地旅客近年新興的打卡熱點。（小紅書圖片）

賣點在於旺角黃昏「鹹蛋黃」配繁華街景

翻查小紅書，由於該位置能夠清晰拍攝到「鹹蛋黃」，太陽在黃昏期間緩緩降落至亞皆老街正中間，兩旁則是典型的香港唐樓，配上「皇都賓館」等舊式廣告牌，成為內地旅客近年新興的打卡熱點。