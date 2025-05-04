濫用公屋｜房署接3900舉報 700宗將深入調查　年中辦閉門頒獎禮

【濫用公屋／房委會／舉報濫用公屋獎】房委會於今年1月中推出「舉報濫用公屋獎」，以最高3,000港元現金獎勵鼓勵市民舉報租戶濫用公屋。房屋署回覆查詢表示，截至三月底共接獲約3,900宗舉報，當中約1,700宗選擇參與獎勵計劃。經初步篩查後，署方認為約700宗舉報可進一步跟進及展開深入調查。



署方指，計劃每年分兩次評審及頒發獎勵，首輪頒獎儀式擬於今年中閉門舉行，獲獎人的身份不會被公開。



房屋署表示，截至三月底，共接獲約3,900宗涉及濫用公屋的舉報。（資料圖片／董素琛攝）

房屋署表示，截至三月底，共接獲約3,900宗涉及濫用公屋的舉報。（資料圖片／資料圖片）

房屋署表示，截至三月底，共接獲約3,900宗涉及濫用公屋的舉報。（資料圖片）

房屋署接3,900宗舉報 其中700宗可進一步跟進

房委會於2025年1月15日推出「舉報濫用公屋獎」，舉報人以實名提供真實確切資料而令致房屋署成功向濫用公屋單位的人士發出遷出通知書，可獲最高3,000港元現金獎勵及嘉許狀。

房屋署表示，截至今年3月底，在接獲約3,900宗的舉報中，約1,700宗選擇參與獎勵計劃；經初步篩查後，署方認為其中約700宗可進一步跟進以獲取更詳細資料作核實，及展開深入調查。至於其餘2,200宗不參與獎勵計劃的舉報，署方指會盡力依據現有資料展開調查。

每年兩次頒發獎勵 首輪將於今年中

計劃每年分兩次評審及頒發獎勵，首輪頒獎儀式擬於今年年中，將在房委會總部閉門舉行，出席的獲獎人士會個別領獎，身份不會被公開。獲獎人士可自行決定是否出席頒獎儀式，若不克出席，署方會另行安排他們領取獎勵金及嘉許狀。