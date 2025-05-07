天文台指荃灣雨勢特別大或嚴重水浸 一小時內已錄得逾70毫米雨量
撰文：石國威
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一道低壓槽持續為珠江口一帶帶來驟雨及雷暴，天文台今日（7日）下午1時發出局部地區大雨提示，指荃灣區的雨勢特別大，在下午1時正的過去一小時已錄得逾70毫米雨量。天文台指，荃灣區有可能出現嚴重水浸。
▼4月15日 天文台發出最早酷熱天氣警告▼
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新界西及大嶼山部份地區雨量超過30毫米
一道低壓槽持續為珠江口一帶帶來驟雨及雷暴，香港今早多處地區錄得約10毫米雨量，新界西及大嶼山部份地區的雨量更超過30毫米。
周末期間天氣不穩 下周初氣溫稍降
天文台指，隨著現時影響廣東的低壓槽逐漸減弱，今明沿岸地區日間炎熱，驟雨減少。而另一道低壓槽會在接近周末靠近華南沿岸地區，周末期間該區天氣不穩定。預料一股偏東氣流會在下周初影響廣東沿岸，氣溫稍為下降。
▼4月12日 冷鋒下午橫過本港帶來狂風驟雨▼
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▼天文台九天天氣預報▼
至下周四均有驟雨 周末期間有雷暴
根據天文台九天天氣預報，明日（8日）至下周四（15日）均有驟雨。明日及周五（9日）均日間炎熱，明日最高31度、周五達32度。明日有一兩陣驟雨，周五稍後有幾陣驟雨及雷暴。
周六（10日）及下周日（11日）大致多雲、有驟雨及雷暴，周六最高氣溫29度、周日為27度。下周一（12日）有一兩陣驟雨，料介乎24至28度。下周二（13日）局部地區有驟雨，最高氣溫回升至30度。周三及周四有幾陣驟雨、日間炎熱，氣溫最高均31度。