南丫海難死因｜倖存者墮海求生仍不忘救人　憶與姊成最後交集哽咽

2012年國慶日釀39死的南丫海難死因研訊今（8日）續，「南丫四號」中痛失胞姐的趙炳全出庭作供，他當日亦在船上，並目睹港九小輪「海泰號」急速衝向他們所處的「南丫四號」，他形容由目睹該船至被撞前後不足半分鐘，他跌倒及右手受傷，覺情況不妙，即取水泡分發家人，但未見其姊穿上，他已跌入大海。趙稱他之後自行游上水面，再助一對夫婦上救援船，並見妻女已獲救，惟不見其姊蹤影。翌日船被打撈上岸才在船尾發現其姊的遺體。趙憶起與姊交集的最後一刻仍禁不住哽咽。



倖存者趙炳全憶述他墮海後自救兼助兩人上救援船，無奈未見其姐趙少琼的蹤影。（鄭子峰攝）

趙炳全憶當晚他們所處的「南丫四號」被撞後數分鐘內便沉船。(getty image)

上船後到甲板等睇煙花

趙炳全現年63歲，任報館編輯，他與妻女和友人一行7人當日參與港燈舉辦的員工活動，其姊趙少琼亦有同行。他稱當日日間在南丫島參觀風力發電站和電廠等，在島上食過晚餐後，乘搭「南丫四號」往維港看煙花。趙指「南丫四號」在晚上8時05分左右啟航，當時天色晴朗，航速很慢。他們在上層船尾位置坐下，但開船後甲板的燈便熄了，其女兒怕黑，故他們走到船尾的露天甲板位置，以便利觀賞煙花。

見船至被撞前後僅30秒

趙憶述，在啟航7、8分鐘後，他目睹200至300米外，有一艘「好光」的雙體船（後知為「海泰號」）衝向他們所處的「南丫四號」，由他第一眼見到雙體船至撞擊，僅在30秒內發生。趙直言以為「海泰號」會避開，並說：「冇理由隻船咁樣撞埋嚟，個海咁大。」他指被撞一刻，「南丫四號」即時「沉一沉」和「起一起」，「海泰號」則很快駛走。

水泡交姊後便沉船

趙受撞擊跌在地上，他覺右手疼痛，船上則漆黑一片，他深感不妙，想拿面前的水泡求生，未料水泡竟被鎖上，一名港燈職員報案後才開鎖分發水泡。趙拿到4個水泡後，分給其姊和妻子等，他沒有取，他見胞姐接住了水泡，同時見有海水湧入，他們的船開始傾斜，趙迅即直墮海底，他指相距撞船只有3分鐘。

游上水面再助兩人上救援船

趙游上水面後捉住一個水泡，並拯救了一個不懂穿救生衣的女子和其丈夫，他們3人一同登上協助救援的「南丫二號」。趙上船後見到妻女和親友感到心安，他含淚說：「奈何見唔到我家姐。」

船尾發現其姊的遺體

趙稱他其後被送院治理，右手骨折需要打石膏，他致電多間醫院追尋姊，始終沒有消息。船難翌日，他收到醫院消息，並有到殮房查看，但仍是無果。當日下午，趙得知「南丫四號」殘骸已被打撈，救援人員在船尾尋獲其姊的遺體。他指「南丫四號」事發前後左舷亮住一盞很小的紅燈，感覺不到撞擊前曾轉向或減速。

律師感謝趙臨危下勇救2人

趙作供完畢，死因研訊主任李希哲代表全港市民感謝趙炳全在墮海後仍臨危不亂，英勇救助兩人。經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司之代表律師，亦向趙及所有難屬致以最深切慰問。

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012