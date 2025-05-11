警務處學警預備訓練課程首屆學員將開始基礎訓練　次屆正接受報名

警務處去年跟專上院校合作，推出應用教育文憑「學警預備訓練課程」。學員如修畢課程並取得合格成績、通過體格檢驗和品格審查，可直接開展學警基礎訓練。



在警察學院基礎訓練學校任教的總督察王得財預計，部分首屆學員可於7月下旬展開學警基礎訓練。課程的第二輪收生正接受報名，8月8日截止。



警務處去年跟專上院校合作，推出「學警預備訓練課程」，警務處處長周一鳴早前出席首屆畢業學員會操。（香港警察Facebook）

警務處處長周一鳴出席時表示，課程籌備逾三年，過程中面對不少挑戰。（香港警察Facebook）

學警課程畢業生成績等同DSE五科考獲第2級

警務處去年跟明愛社區書院、香港專業進修學校，以及香港科技專上書院合辦應用教育文憑「學警預備訓練課程」。學員若成功修畢課程，水平相當於DSE中學文憑考試五科達第2級，即符合投考警員的學歷要求。

周一鳴：課程籌備逾3年 如同見證一名孩子誕生

警務處處長周一鳴早前出席學警預備訓練結業會操時表示，該課程籌備逾三年，過程中面對不少挑戰，幸得團隊齊心協力，形容推出課程如同見證一名孩子的誕生。他又表示，學員在最後一項挑戰、俗稱「地獄周」的五日四夜戶外體驗式訓練中，無懼風吹雨打，令他深受感動。

在港出生的27歲韓國籍學員朴慧遵自願在韓國服兵役，完成後返港報讀學警預備訓練課程。（香港警察Facebook）

19歲學員黃泳雯認為，課程中的實地考察令她深入了解警隊不同單位的日常工作。（香港警察Facebook）

在港出生韓國青年返港報讀學警課程 希望回饋社會

在港出生、父母均為韓國籍的27歲學員朴慧遵指，為磨練自己，他曾自願在韓國服兵役，完成後返港報讀學警預備訓練課程，希望回饋社會。另一名19歲學員黃泳雯則認為，課程中的實地考察令她深入了解警隊不同單位的日常工作。

王得財預計，部分首屆學員可於7月下旬展開學警基礎訓練。（香港警察Facebook）

第二輪收生正8月8日截止

在警察學院基礎訓練學校任教的總督察王得財預計，部分首屆學員可於7月下旬展開學警基礎訓練。課程的第二輪收生正接受報名，8月8日截止。