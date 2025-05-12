今日新聞8分鐘｜康橋之家張健華破產｜內地男無愧移麥徑標距柱

元朗紅VAN撞車．第一身影片｜小巴「舞龍」追擊 司機怒吼：嚟吖!

元朗大棠路昨日（10日）有小巴及私家車相撞，繼而演變成扑車、撞人的狂亂駕駛及刑毀案。警方反黑組至少拘捕兩男，同時追緝小巴司機等4名男子。消息稱，事件牽涉荃灣及元朗「和勝和」內訌，雙方疑因爭小巴生意積怨。

《香港01》獲得兩段片段，除有車cam拍到撞車後，小巴如舞龍前後左右「攻擊」之外，其中一段更是涉案小巴司機的第一身視覺，他曾叫囂「吹雞！吹雞！」又向路邊數名男子怒哮，「惡吖！嚟吖！X老母呀嘛？」

車cam直擊｜將藍公路私家車掉頭迎撼對頭車 車頭盡毀冒煙釀兩傷

將軍澳將藍公路發生車禍。今日（11日）傍晚5時52分，兩輛私家車在將藍公路近日出康城對開相撞，據報一度有車冒煙。意外中，兩名男女乘客分別報稱腳部及眼部受傷，幸二人均無礙，拒絕送院。警方正調查意外原因。

案發一刻車cam片段可見，白色私家車突然U-turn掉頭至往藍田方向一邊行車線，適時對面線另一輛私家車駛至，即迎頭相撞，零件散落一地。網上圖片顯示，白色私家車車頭嚴重損毀，大批救護員、消防員和警員趕抵救援；現場一度出現車龍。

母親節悲劇 90歲老婦北角住所意外墮樓亡 疑窗邊收衣夾時失足

今日（11日）母親節，北角發生失足墮樓慘劇。下午約4時20分，一名女子由春秧街63號一大廈高處墮下，倒臥路邊，驚動多人報案。救護員接報趕抵，證實墮樓女子已明顯死亡。

據了解，死者姓蔣，已年屆90歲。警方經初步調查後，相信蔣婦於住所窗邊晾衫架收回衣夾時，失足墮樓；將會安排驗屍確定死因。

北角英皇道天降鋁窗傷男途人腳 事主流血送院

今（12日）早9時許，北角英皇道275號南天大廈一單位鋁窗墮落，途徑樓下花園餐廳對開的一名男子，懷疑被鋁窗碎片濺傷右腳，傷口接近一吋。

警方及救護車接報到場，該名68歲姓朱的男子在救護車上接受治理。警方封鎖上址行人路。

康橋之家前院長張健華被頒令破產 張稱：破產唔緊要 因為我無錢

康橋之家前院長張健華被指性侵智障女院友，去年在區域法院被頒令須賠償女事主83.6萬元。惟他未有支付該筆賠償，遭女事主的家人申請破產，案件今（12日）在高等法院再訊。法官陳建強指，張需遵守法庭的判決，他就民事案提出上訴，法庭不會等候其上訴結果。此外，該民事案的原審法官，已拒向張發出上訴許可。因此，陳官頒令張健華破產。

張健華在庭外稱，認為在民事案上被歧視，稱會上訴到底至終審法院，但破產令則不會上訴，又直言：「破產都唔緊要，因為我無錢。」他又稱正就另案向其他人追錢，認為破產官會代他追討那些金錢，覺得破產屬因禍得福，更笑言：「仲好，破產官幫我追埋。」

內地男稱移麥徑標距柱是為加固 微信群組稱問心無愧不介意報警

内地社交平台小紅書近日流傳一條影片，一名操普通話的男子在大帽山移走一枝標距柱，並架在肩上奔跑，之後再將其放回原位。

涉事男子之後在微信群組 「2025麥理浩徑徒步搭子群」承認有取出標距柱，惟他解釋此舉是為了加固標距柱，又指「我沒有認為這個事有啥問題」，強調自己「問心無愧」，不介意他人報警，稱「我可以跑香港一趟接受整個調查」。

中美關稅聲明：大幅暫緩90天 美國對華降至30% 中國對美變10%

中美在日內瓦經貿會談後發布聯合聲明，雙方都將大幅度暫緩關稅，互減115%。彭博社指，聲明內容顯示中美都會臨時降低關稅90天，美國對華商品的關稅將由145%降至30%，中國對美關稅則由125%降至10%。

國安附屬條例｜消息：為國安法第55條建機制 行使國安公署管轄權

特區政府提出制訂維護國家安全附屬條例，以保障中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署（簡稱國安公署）履行職責，政府消息人士稱，立法重點是建立機制，令國安公署在有需要時有效履行《香港國安法》賦予其行使的管轄權。

消息人士強調，今次立法目的根據既有法律落實國安公署履職細則，並沒有增添公署權力，也不會影響市民日常生活與機構和組織正常運作，「沒有賦予公署新的權力，不是新鮮事物，立法可釐清細節」。

紅潮藍眼淚｜清水灣二灘現螢光藍色海浪 有人柴灣飛的過海觀賞

近日連場大雨後放晴，氣溫回升，有利海中藻類生長。近日個別海灘發現紅潮，其中西貢清水灣二灘（簡稱「大清」）周六（10日）在左右兩邊出現紅潮，到晚上海水被捲起再泊岸時，產生藍色海浪，即一般稱作藍淚，周六至周日（11日）陸續有市民及攝影愛好者透過社交媒體得得知後，走到「大清」觀看及拍攝，當中有人特別由柴灣飛的過海趕到來。