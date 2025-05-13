藝術學院下學年高級文憑突停招生　稱專注辦學士　學生批應早通知

私立香港藝術學院開辦藝術高級文憑課程有10多年，校方近日突然於網上公告，下學年課程停止招生，原因是配合《專上學院條例》修訂下，最新的政府政策及教育指導方針，並專注於海外院校合辦的藝術學士學位課程。



有申請課程的學生表示，昨日才接獲學院電郵通知，並獲校方建議報讀學院另一學士學課程。該學生稱，去年12月時已報讀課程，不滿學校於文憑試完結後才通知，認為應在招生期前通知，以便升學規劃。



香港藝術學院柴灣校舍。（香港藝術學院官網圖片）

香港藝術學院目前開辦各一個藝術高級文憑和學士課程，另有其它短期課程。據校網指，自2003年起，獲政府認可成為副學位學歷頒授機構。有申請報讀的學生指，昨日（12日）接獲學校電郵稱，因應政府政策，下學年將停止接受藝術高級文憑課程之入學申請。

該學生昨日（12日）接獲學院電郵指因應政府政策，該課程下學年將停止接受入學申請，並建議學生報讀學院另一學士學位課程。（受訪者提供）

該學生昨日（12日）知悉香港藝術學院藝術高級文憑課程被取消。（受訪者提供）

校方於電郵解釋，停止招生的決定，旨在增加教學質素及更適切地滿足學生和藝術社區的需求，並建議學生報讀學院與澳洲皇家墨爾本理工大學（RMIT）合辦的藝術學士學位課程。

該學生表示，今年2月前，已向不同院校的藝術課程提交申請，對於藝術學院停開高級文憑感到可惜，因該課程多元化，十分吸引中學時修讀藝術科的學生。

去年年底申請報讀 昨日才通知取消課程

她亦指，去年12月已透過E-APP報讀該課程，惟學院現時才通知學生不再接收新申請，對校方決定感到不滿。她表示，學校應提早於招生期前宣布停收通知，而非於學生考完文憑試後才通知。

香港藝術學院官網指出，為配合《專上學院條例》（第320章）下，最新的政府政策和教育指導方針，學院將專注於與RMIT合辦的藝術學士學位課程，並於2025/26學年停止接受藝術高級文憑課程之入學申請。學院官網亦列出，正積極探索與RMIT合作提供其他學位課程的可能性。

香港藝術學院：將全數退還報名費

該課程需修讀兩年，學費共逾12.5萬。香港藝術學院回覆《香港01》查詢稱，報讀新學年的「藝術高級文憑」課程的人數正整理中，現時未有具體數字，未來將全數退款予已繳交報名費或留位費的學生。

《專上學院條例》第320章於3月19日提交立法會進行首讀及二讀，近日立法會《專上學院（修訂）條例草案》委員會正審議修訂草案。（資料圖片/余俊亮攝）

翻查資料，《專上學院條例》第320章於3月19日提交立法會進行首讀及二讀，近日立法會《專上學院（修訂）條例草案》委員會正審議修訂草案。