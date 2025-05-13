國安附屬條例｜禁地令生效後　警員駐守六處地點　登記記者證件

《維護國家安全條例》兩項附屬法例，5月13日即日刊憲生效，駐港國安公署六個履職場所列為禁地，包括目前的總部、辦公室和員工宿舍，還有南昌附近正在施工的總部和相關設施。《香港01》記者在法例刊憲生效後，到這些地方外圍視察，有警車戒備，警員登記記者證件，指出該處嚴禁拍攝。



國安附屬法例「禁地令」生效，駐港國安公署六處地點為禁地。（香港01製圖）

闖禁地可判監兩年 間諜行為可判20年

特區政府5月12日（星期一）早上公布有意訂立附例，13日（星期二）中午，《維護國家安全（中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署）規例》及《維護國家安全（禁地宣布）令》隨即刊憲生效。

根據23條立法的《維護國家安全條例》，對禁地進行「間諜行為」，最高判監20年，無合法權限或合理辯解闖入禁地，最高判監兩年。

駐港國安公署現大角咀兩個辦公大樓項目地盤。圖為國安附屬法例「禁地令」生效前一段時間拍攝。（資料圖片 / 香港01記者攝）

大角咀海帆道 正興建國安公署永久總部

「禁地令」有六個地方，其中兩個地點位於大角咀，包括大角咀海帆道正在興建國安公署永久總部地盤，其中一幅地前身是原水警基地，另一幅是政府地，港府2021年4月公布把地皮批予國安公署。

記者在法例公布及生效前的一段時間曾拍攝到，工地內有天秤和地基結構。記者周一傍晚，即法例未生效時，再去工地現場，有講普通話的地盤工作人員查問。

駐港國安公署大角咀海帆道未來總部地盤，國安附屬法例「禁地令」生效後，有警員在地盤外駐守。（香港01記者攝）

海輝道與深旺道交界 有臨時設施

大角咀另一個地點是海輝道與深旺道交界，現場有臨時設施，相信是工人宿舍臨時房屋。記者在「禁地令」法例生效後到現場視察。

地盤閘口已有標示列明「禁地」、「禁止擅入」，有地盤工人進出該處，地盤外馬路停泊一輛警車。

記者甫到場1分鐘，已有三名警員由旁邊天橋、地盤內走出，登記記者的證件，並指出該處嚴禁拍攝。

國安附屬法例「禁地令」通過後，駐港國安公署大角咀未來總部地盤及相關設施，對面馬路有警員駐守。（香港01記者攝）

2020年7月8日，駐港國安公署臨時總部揭幕，該處原為銅鑼灣維景酒店。當時只有部份傳媒批准入內採訪。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

銅鑼灣維景酒店作臨時總部

位於銅鑼灣道148號國安公署臨時總部，前身是銅鑼灣維景酒店，經改裝後，於2020年7月8日正式舉行揭牌儀式。

樓高33層的銅鑼灣維景酒店，鄰近港鐵天后站，2002年啟用，由中旅集團擁有。

2020年7月8日，駐港國安公署臨時總部揭幕，該處原為銅鑼灣維景酒店。時任行政長官林鄭月娥、全國政協副主席董建華及梁振英、港澳辦副主任兼中聯辦主任駱惠寧、駐港國安公署署長鄭雁雄主持揭幕儀式。（資料圖片 / 聯合採訪圖片）

另三幢酒店作辦公室或宿舍

另外三個禁地，包括用作辦公室的紅磡場通道1號，以前是紅磡維景酒店；西環干諾道西152號，以前是港島太平洋酒店；以及用作員工宿舍的北角城市花園道9號，以前是城市花園酒店。

國安附屬法例「禁地令」地點之一，紅磡暢通道1號，是駐港國安公署的辦公室，以前是紅磡維景酒店。（資料圖片）

國安附屬法例「禁地令」地點之一，西環干諾道西152號，是駐港國安公署的辦公室，以前是港島太平洋酒店。（資料圖片 / 李澤彤攝）