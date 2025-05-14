故宮博物院沉浸式數字體驗展開幕　數碼技術呈現中華傳統文化精粹

「『紋』以載道──故宮博物院沉浸式數字體驗展」，將於今日（14日）起至10月13日在香港故宮文化博物館舉行，展覽以數碼技術呈現中華傳統文化精粹，彙集來自故宮建築、陶瓷及刺繡紡織品的傳統紋樣，透過流轉光影的創新詮釋，啟發觀眾了解這些精緻紋飾所承載的文化內涵，鼓勵大眾對中華文化有更深入的欣賞。



「『紋』以載道──故宮博物院沉浸式數字體驗展」部分展品。（馬會提供圖片）

「『紋』以載道──故宮博物院沉浸式數字體驗展」部分展品。（馬會提供圖片）

「『紋』以載道──故宮博物院沉浸式數字體驗展」部分展品。（馬會提供圖片）

體驗展由馬會成立的公益慈善研究院獨家捐助，故宮博物院和香港故宮文化博物館聯合主辦，讓觀眾透數碼技術探索故宮紋飾的文化底蘊。展覽亦是馬會成立140周年的慶典活動之一。

開幕典禮昨天（13日）舉行。故宮博物院副院長羅先良表示，此次故宮博物院與香港故宮文化博物館首次聯合舉辦數字展，希望共同致力於將中華文化的瑰寶呈現給世界各地的觀眾，促進不同文化之間的理解和尊重，期待以數字技術為舟楫，推動傳統文化在全球化語境中破浪前行。

嘉賓參觀「『紋』以載道──故宮博物院沉浸式數字體驗展（馬會提供圖片）

嘉賓參觀「『紋』以載道──故宮博物院沉浸式數字體驗展。（馬會提供圖片）

公益慈善研究院副主席、賽馬會慈善信託基金信託人龔楊恩慈表示，此次展覽是與故宮博物院為期五年合作計劃的重要組成部分，計劃旨在弘揚中華優秀傳統文化，培養藝術科技人才，助力香港建設成為中外文化藝術交流中心。

香港故宮文化博物館董事局主席孔令成、西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀，以及香港故宮文化博物館館長吳志華都有出席開幕禮。

是次展覽是《萬方傳播中華文明及文化科技人才培養計劃》合作框架協議內的重點活動之一。該協議去年5月由賽馬會與故宮博物院於簽署，在香港、內地和全球層面傳揚中華文化，促進內地與香港在文化領域的深度交流，並支持培育藝術科技人才。