漢鼎書院｜創校校監稱有白武士進場 料年底可向離校家長還清債務
撰文：賴卓盈
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位於香港仔私校漢鼎書院去年底被揭出拖欠家長債券款項，辦學團體欠債逾1億，創校校監徐莉昨日（13日）在内地社交平台小紅書發文指有「白武士」入場，辦學團體正重組債務，上月底已向債權人支付4期退款，料今年年底可以向所有離校學生家長償還建校債務。
去年底有漢鼎書院學生家長投訴，指學生退校後，未有收到應退回的建校債券款項。其創校校監徐莉早前承認辦學團體有財政困難，欠下逾1億元債券。她昨日在小紅書賬號發文，稱有「白武士」入場，團體自上月29日已支付相關債權人4期退款。她預料，今年年底可向所有離校學生家長償還建校債券，明年年底可贖回所有一手本金券。
根據學校網站，漢鼎書院自2020/21學年起，要求所有在讀學生家庭須認購面額為60萬港幣的建校債券，並需於入學註冊前一次性繳納。自學生入讀學年開始，每學年扣減45,000港幣。家長持有建校債券的時間需滿1年或以上，學生離校滿4個月可申請贖回債券扣減後剩餘部分。
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