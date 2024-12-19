漢鼎書院欠債｜據悉新增至14人報警 涉款860萬 重案組跟進
撰文：陶嘉心
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漢鼎書院被揭未能向離校家長償還債券，據了解，再多兩人報案，截至12月19日，警方共接獲14名市民報案，涉款共860萬元，案件暫時列作「求警調查」處理，暫時未有人被捕，案件由港島總區重案組跟進。
漢鼎書院一批家長投訴，指學校涉違約未能償還債券餘額。跟進事件的民建聯立法會議員梁熙表示，接獲逾50名家求助，每人購買約60萬元或以上的建校債券，涉款約3000萬元。
漢鼎書院創校校監徐莉接受傳媒訪問時，承認辦團欠債約1億，正與投資機構洽談，家長給予5年寬限期，相信5年內有能力解決所有欠債問題。惟翻查其財務報表，至2022年，該辦學團體虧損額達近2億。
教育局去年8月成立審批機制，規管私校收取債券、資本費、提名權費等。當局指，今年4月已要求學校停收建校債券費，並要求校方向教育局清楚交代未來的發展路向。
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