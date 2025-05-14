漢鼎書院稱白武士願兩年內還清債 　背景注資額未提　議員促交代

私校漢鼎書院去年底被揭拖欠退還家長建校債券款項，創校校監徐莉曾認學校欠債約1億，事隔至今約半年，徐莉稱已有「白武士」進場，辦學團體正重組債務，已逐步向家長償還債券。



協助受影響家長的民建聯立法會議員梁熙表示，學校早於2月向家長發出「債務重組最新方案通告」，交代最新的償還方案，當中提到目標兩年內解決所有債務問題，如家長同意安排，須簽署同意通告，代表同意通過協商解決爭議。



他指，有數十名家長已同意安排，並已收到共4期的建校債券還款。不過他指出，白武士身份和注資金額至今未明，家長憂辦學團體還款能力成疑，促學校披露更多詳情。



私立學校漢鼎書院去年遭家長投訴，指購買了60萬建校債券後，校方未有按條款，在學生退學後退回餘下款項。（資料圖片/黃偉民攝）

私立學校漢鼎書院去年遭家長投訴，指購買了60萬建校債券後，校方未有按條款，在學生退學後退回餘下款項。（資料圖片/黃偉民攝）

漢鼎書院創校校監徐莉昨日發文指，有投資者進場，辦學團體正在重組債務，上月底已向相關債權人償還4期債券金額，預料今年年底可以向所有離校家長還清建校債券金額。

辦團今年1月與投資人簽意向書 投資方願兩年內分期還清債務

早前協助受影響家長的立法會議員梁熙表示，漢鼎書院今年2月曾向家長發出「債務重組最新方案通告」，校方於通告稱，辦團已於1月23日與投資人簽署《投資意向書》，「之後將完成正式協議的簽署」，屆時將對外公布債務重組方案細節等。

漢鼎書院的辦學團體為「益利樂生教育基金」。根據通告指，由於基⾦會各類債務較多，「投資⽅有意採取分期處理的⽅式，目標兩年內解決全部債務問題」，包括計劃分12期向離校的學生家長償還建校債券，2月首先償還2期，其後每月償還1期，將於年底還清所有債券。

校方於通告稱，投資⽅有意採取分期處理的⽅式，目標兩年內解決全部債務問題。(債務重組最新方案通告截圖)

150萬以上本金券 按當初面值分期贖回

至於本金券，則可分24期贖回，同樣2月償還兩期，其後逐月償還一期，於2026年贖回全部債券。面額150萬以上，按當初面額分期贖回；面額150萬以下，則除分期贖回，亦可選擇自願轉售。

校方指，家長須簽署通告，決定是否接受上述安排，如同意安排，則代表同意通過協商解決爭議。

梁熙呼籲教育局加強監管漢鼎，主動核數，確保家長權益。（資料圖片/何夏怡攝）

有數十家長已簽通告 通意還款方案

惟通告亦指，還款計劃將以學校實際經營和資金狀況為基礎，如有「不可抗力」或特殊情況，學校、基金會及投資人將與債權人再另行協商調整分期計劃。

梁熙表示，有數十名簽署通告的家長已收到2月至4月合共4期的債券還款。若單計60萬元的建校債券，即家長已取回約20萬還款。

「白武士」身份、注資額未明 議員稱家長憂還款能力

他指，由於辦學團體沒有透露「白武士」投資金額、進場方式等，有家長認為學校還款能力成疑，如辦學團體將債務轉移至該「白武士」，家長擔心無法向其追討。梁熙望校方可提高透明度，並呼籲教育局加強監管漢鼎，主動核數，確保家長權益。