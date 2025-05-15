網約車的士亂局｜周國強明與50車主轉到政府總部請願　促管白牌車

【的士／網約車／白牌車／高德打車／滴滴出行】智慧出行聯合商會主席周國強聯同38名業界代表，上周五（9日）到西九龍政府合署請願，促請政府嚴打非法白牌車。該商會宣布將「行動升級」，明早（16日）轉往金鐘政府總部遞交請願信，預計有50名車主參與，並邀請立法會議員及特首辦職員到場，了解業界訴求。



商會引述車主代表指，運輸業界一直努力服務社會，卻遭受網民的不公平評論，甚至被指「抵死」，形容為令人心寒。商會呼籲政府立即採取以下三項行動，包括立即修訂法例、加強執法力度及保障的士業界權益。



5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同業界代表，到西九龍政府合署請願。（黃浩謙攝）

5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強聯同業界代表，到西九龍政府合署請願。（黃浩謙攝）

的士業界批評政府多次承諾打擊非法白牌車 但執法力度令人失望

智慧出行聯合商會今日表示，的士業界正面臨前所未有的挑戰，非法網約車及白牌車問題持續惡化，嚴重影響業界的經營環境，批評政府多次承諾打擊非法白牌車，但實際執法力度令人失望，導致非法白牌車越發猖獗，合法經營者的權益受到嚴重侵害。

商會又提到2020年9月初，有24名非法白牌車司機在終審法院被裁定終極敗訴，理應成為政府加強打擊非法營運的契機，惟問題至今仍未得到有效解決。

智慧出行聯合商會呼籲政府立即修訂法例、加強執法力度及保障的士業界權益。（資料圖片）

智慧出行聯合商會表示明日上午10時半，將在金鐘政府總部發起請願行動，預計有約50名的士車主參與。行動期間，業界將邀請立法會議員及特首辦職員到場，表達苦主們的訴求，並會向政府部門遞交請願信。

車主代表︰遭受網民「抵死」等不公平評論令人心寒

商會更強調「香港作為法治社會，非法就是非法，合法經營理應得到保障」，又引述車主代表指，運輸業界一直努力服務社會，卻遭受網民的不公平評論，甚至被指「抵死」，非法營運者卻受到讚揚，形容為令人心寒。

5月9日，智慧出行聯合商會主席周國強︰「根本唔使罷駛啦，全部都唔使駛喇，啲人點做啫，不如個個都做非法嘢。」（黃浩謙攝）

的士業界籲政府立即修訂法例保障權益

智慧出行聯合商會呼籲政府立即採取以下三項行動，包括立即修訂法例、加強執法力度及保障的士業界權益。

1. 立即修訂法例，堵塞法律漏洞，嚴厲打擊非法白牌車；



2. 加強執法力度，針對提供白牌車服務的平台及營運者；



3. 保障的士業界權益，維護本港交通運輸行業的可持續發展。

