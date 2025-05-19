今日新聞8分鐘｜M巾藏逾2000鑽石闖關｜央視首證殲-10CE擊落戰機

蘇屋邨14歲男童房間藏$8300「太空油毒品」 父大義滅親舉報

長沙灣警區昨日（18日）晚上約7時20分接獲一名50歲本地男子報案，懷疑其兒子在長沙灣蘇屋邨一個單位管有危險藥物。

申訴公署「刪」報告 立法會跨黨派促解釋 田北辰：開資料庫咪得

申訴專員公署早前更新網站，移除大量調查政府部門的報告及資料，包括只保留2023年4月之後調查報告，原詳列市民投訴個案的「《公開資料守則》個案」欄目更整個被刪除。署方解釋，做法是為了確保網站內容準確和有效管理而更新。

根據《申訴專員條例》，專員是由特首委任，公署是直接向特首負責的獨立法定機構，而《公開資料守則》執行情況，政制及內地事務局則有份監督。就公署網站刪走大量調查報告等資料，《香港01》向特首辦及政制及內地事務局查詢曾否獲公署諮詢、是否同意及會否要求公署將資料重新刊登，兩者均回覆稱應聯絡申訴專員公署。

立法會不同黨派對公署做法均感不滿，更不接受公署解釋，工聯會立法會議員鄧家彪今日（17日）稱：「點解係2023年呢？都要有解釋嘛。第二就係（網站只保留）2023年同2025年兩三年時間，太少囉。」實政圓桌立法會議員田北辰則批評公署的解釋不合理︰「擺上網冇管理問題㗎，開個欄目叫資料庫咪得囉，又唔係實體檔案室。」

紅磡小食店$18推4餸出前一丁麵 老闆揭如何做到「全港最平」

月月都有食肆因生意差結業，近日紅磡有小食店逆市開業，因售價便宜而爆紅，被不少網民盛讚「全港最平」，如一份4餸出前一丁售18元，一支樽裝可樂售5元。

小食店名叫「學校canteen」，但並非只做學生哥生意，老闆笑言店舖名字源於某次去兒子中學看到學校小賣部的餐牌，覺得十分有趣，正巧當時該店上一任老闆需要轉讓店舖，機緣巧合下他便接手該店，實踐其想法，看看能否成功。

被問為何定價如此便宜，老闆稱：「現時香港地大家都不開心，我希望人們到店舖看見餐牌時，可以開開心心笑著吃。」至於是否會蝕本，老闆表示「盡量經營」，並透露該址以日夜分租的形式經營，租金相較便宜，每日賣出約100碗便可回本。

中年女子著內藏2003粒鑽石M巾羅湖闖關 神情驚青舉止異常被截

中國海關總署19日（周一）稱，近日，羅湖海關在旅檢進境（由香港進入內地）渠道查獲旅客在身穿的衛生巾內走私藏匿鑽石616.43卡，共計2003粒，案值逾27萬元人民幣。

土瓜灣驚現蟒蛇 逐格睇泰籍女子徒手捉起 關注組織籲切勿模仿

土瓜灣今日（18日）有蛇出沒，引起紛亂，後被一名外籍女子徒手捕獲，並以膠袋裝起帶走。附近店舖蛇王濤職員表示不關該店事，疑為走失寵物蟒蛇；目擊事件的涼茶舖職員則稱不知該蛇來處，僅知悉捉蛇女子為泰國人，而非「印尼姐姐」，她之後將蛇放進袋中後帶走。

「女蛇王」周嘉玲回覆《香港01》查詢時表示，影片所見，似是緬甸蟒蛇，「不過花紋睇得唔太清楚」，故未能完全肯定。根據資料，緬甸蟒是香港唯一的原生蟒蛇物種，並無毒性，受到國際《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES)及香港法律保護。

香港兩棲及爬蟲協會營運總監及領養部主管楊翠珊估計該蛇為緬甸蟒，相信該蛇被人飼養但走失。她又笑言捉蛇者「熟手」，相信曾與蛇有接觸。她提醒市民切勿模仿，指如遇到類似事件，應該報警求助。

印巴衝突｜央視首證實殲-10CE擊落多架戰機 專家揭制勝秘訣

印度軍方5月6日對巴基斯坦發動軍事行動，巴基斯坦隨後宣稱擊落5架印度戰機和1架無人機，其中包括3架法製「陣風」戰機、1架米格-29戰機和1架蘇-30戰機。《央視新聞》5月17日報道首次證實，中國自主研製的殲-10CE在印巴空戰中擊落多架戰機。

拜登確診前列腺癌且轉移骨骼 正探討治療方案 特朗普祝早日康復

美國前總統拜登（Joe Biden）的辦公室5月19日發聲明表示，82歲的拜登被診斷出患有「惡性」前列腺癌，癌細胞已轉移到骨骼，拜登和家人正在與醫生一起探討治療方案。總統特朗普（Donald Trump）隨後在社交平台發帖稱，與夫人梅拉尼婭（Melania Trump）對拜登最新醫療診斷結果感到難過，他們向前第一夫人吉爾（Jill Biden）和拜登家人致以最誠摰祝福，並祝願拜登早日康復。

美國10囚犯越獄 囂張留塗鴉「太容易」 獄卒7小時後始發現｜有片

美國新奧爾良（New Orleans）5月16日凌晨發生10名囚犯集體越獄事件，當中4人是因謀殺罪名坐牢的囚犯。他們透過破壞馬桶後方的牆逃出，還有人在現場留下塗鴉，囂張寫道「太容易」，事件在約7小時後才曝光，目前警方抓回3人，另外7人仍在逃。

印度電線短路引建築起火 居民睡夢中嗆濃煙窒息至少17死｜有片

印度南部特倫甘納邦（Telangana）海德拉巴（Hyderabad）一棟三層建築周日（5月18日）起火，至少17人死亡，包括8名兒童，最小僅2歲。消防接報到場將火救熄，初步報告指大火在清晨5時30分左右燃起，隨後蔓延直至頂層。印度煤炭部、礦業部部長雷迪（G. Kishan Reddy）證實此事，稱大火源於地下一間珍珠商店中的電線短路。