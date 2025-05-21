升中派位｜消息：教育局研准中學申開辦5班中一　上調開班人數

本港學齡人口持續下降，未來學位需求相應減少，教育局周二（20日）與辦學團體代表及各大小議會開會，其中包括商討調整中一派位安排。



教育局計劃調整「中學學位分配辦法」中一班數上限，現時開辦4班或以上中一的學校，如符合條件，可向教育局申請於來年以5班或以上，參加中一派位；另劃一每班派位人數及上調開班線至「每班派位人數上限減2」，即要求會比,現時25人可開兩班為高。一旦落實，受歡迎學校取錄學生人數會因加班而上升，弱勢學校面臨學生被搶及開班線收緊兩大打擊，更易跌入殺校網。



教育局表示，局方經常就不同範疇的教育政策及相關事宜與各持份者會面，進行溝通和磋商，以期制訂的政策及措施能切合實際需要。



2024年7月9日中一派位放榜。油蔴地天主教小學（海泓道）三名小六生受訪片段熱傳，三人都獲派名校。（王海圖攝）

2024年7月9日中一派位放榜。油蔴地天主教小學（海泓道）受訪同學片段成為熱話。（黃浩謙攝）

2024年7月9日中一派位放榜。油蔴地天主教小學（海泓道）陳愷昊（中）獲派第一志願華仁書院，對結果感意外及驚喜。他自言只是band 2材料，自小五起一星期會補習五日，參與不同課外活動，再「努力爬上band 1」。（黃浩謙攝）

教育局擬調整中一開班線

根據現時中一開班機制，中一開班準則為有25名學生入讀。如取錄中一人數達26人，則可開設兩班，平均每班13人。教育局該標準下每班人數過少，有礙學校提供合適教學環境和群體學習機會。

另外，現時教育局的中一每班派位人數為31、32或34人，與25名學生的開班線相差6至9人。教育局認為情況不理想，擬劃一資助中學和官立中學的每班派位人數上限，不再區分31、32或34，惟暫無透露新的上限數字。

教育局又計劃調整中一開班線，推行「每班派位人數上限-2」的方法。假設新的每班派位人數上限為32人，即中一開班線人數將增至30人，變相增加開班難度。當局並指，會調整資助中小學按班批核資助的計算方法。

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如無法開辦兩班中一 可與其他學校合併

根據教育局現行機制，如有學校未能開設2班中一，需要申請發展方案以確保可提供均衡高中課程。當局計畫修訂方向，如有資助中學未能開設2班，可跟其他學校合併，而合併後中一班級數目須至少達3班。

教育局又計劃容許全港資助中學與大專院校等在高中協辦職業專才教育課程，和以私立模式辦學。

擬增加中一班數上限

另外，根據現時「中學學位分配辦法」的中一班數上限，現正開辦3班中一的中學，如果學校自行分配學位申請數字，連續3個學年不少於其該年度可供中一派位學位數目的80%，可以向教育局申請以4班參加來年中一派位。教育局會於9月「點人頭」，如確認校方錄取到足夠學生，則容許學校在該學年和其後學年營辦4班中一。

教育局指，正積極檢視是否有需要擴大相關安排，容許現正開辦4班或以上中一的學校，在符合條件情況下，向教育局申請以5班或以上參加下一年度的中一派位，從而更準確反映學校的收生情況。