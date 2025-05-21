今日新聞8分鐘｜老翁草叢爬出司機協助｜安達臣道首置盤涉行賄

牛頭角老翁疑過7條行車線 遭九巴撞飛8米不治 車長涉危駕被捕

牛頭角發生致命車禍。本周二（20日）晚上10時許，一輛1A線九巴由尖沙咀碼頭開往秀茂坪方向，至彩雲道對開時，左邊車頭撞到一名八旬老翁。傷者飛彈約8米，受傷倒地，昏迷不醒，稍後由救護車送往聯合醫院搶救，但告不治。

紅磡校巴司機疑暈倒 逆線撞的士釀3傷 包括一名學童

今日（21日）早上7時58分，紅磡南道及寶來街交界發生交通意外，一輛校巴與一輛的士相撞。救援人員接報到場，62歲姓伍校巴司機一度昏迷，隨後蘇醒過來。事件中61歲姓謝的士司機扭傷腰、校巴上一名7歲女童下巴受傷，連同校巴司機一同送往伊利沙伯醫院治理。

消息：新學年學校營辦開支「雙失」 教育局不跟通脹上調 再削10%

教育局繼今年9月起取消2,500港元學生津貼後，周二（20日）與辦學團體代表及各學校議會會面，披露9月新學年起，營辦開支所有分項津貼不會按通脹上調，總額更將下調10%，建議學校根據校本情況及實際需要，靈活運用津貼，有需要時運用其盈餘應付不同開支。

另外，有特殊教育需要非華語學生支援津貼、全方位學習津貼及姊妹學校津貼亦有微調。

教育局表示，局方經常就不同範疇的教育政策及相關事宜與各持份者會面，進行溝通和磋商，以期制訂的政策及措施能切合實際需要。

元朗男子持東洋刀徘徊 警持盾制服 涉藏有攻擊性武器被捕

今日（21日）早上9時12分，有巿民在元朗東堤街及泰衡街一帶，發現一名男子持刀徘徊，擔心有事故，致電報警。警方衝鋒隊持盾牌到場搜索，最終在泰衡街一間遊戲機舖內找到持刀漢並將他制服；同時在機舖外檢獲一把東洋刀，以「藏有攻擊性武器」將他拘捕。

好人好事︱啟德老翁疑受傷 夜深由草叢爬出 途經司機落車協助

網上流傳一條車CAM影片，事發時是晚上，在啟德體育園停車場一個燈位前，驚見一名老翁懷疑受傷，從承啟道旁邊的石壆草叢爬出。上載車CAM的司機見狀，隨即褪車並上前了解，最終扶起老翁帶他離開車來車往的馬路。網民紛紛留言大讚司機「好人好事」、又指「片主好好人，吾（唔）走仲後車幫佢擋先報警」。

安達臣首置盤︱地盤分判商涉行賄換取寬鬆監管鋼筋工程 多人被捕

廉政公署今日（21日）公布，署方近日偵破一宗涉及住宅發展項目建築地盤的貪污造假案，地盤分判商涉嫌行賄工程監督人員換取寬鬆監管鋼筋工程。據悉涉事地盤為安達臣首置盤，《香港01》去年曾獨家報道，該地盤有樓宇鋼筋出現問題，其中一幢樓宇缺少了至少四條鋼筋。

有片｜瀋陽母子錯過值機大鬧機場 女子磕頭哭喊：孩子要考試

內媒《中國藍新聞》報道，5月17日，遼寧瀋陽機場一名女子在值機櫃台附近跪地哭喊，稱錯過了值機，孩子第二天還有考試。

新冠│鍾南山警告：這次｢刀片嗓｣更明顯 空氣不流通地方要戴口罩

全國出現新一波新冠疫情。內媒《南方日報》20日（周二）報道，中國工程院院士鍾南山接受專訪時預測，目前新冠疫情仍處在爬坡階段，預計6月底前結束流行，持續6至8周時間。

木村拓哉女兒木村光希搭電車遊港島 盛讚香港每個瞬間如電影迷人

日本萬人迷木村拓哉的次女、有「最強星二代」之稱的木村光希（Kōki），近日應香港旅遊發展局邀請，來香港遊覽中、上環等地，並拍攝宣傳片。她在旅程中乘坐電車，遊覽中環大館等地標景點，又登上「張保仔號」欣賞維港夜景。木村光希盛讚香港的每個瞬間都如電影場景般迷人，又指這座城市總能激發她的想像力，讓她每次到訪都渴望探索更多不同體驗。