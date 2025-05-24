今日新聞8分鐘｜女童伴母屍滿屋合照｜特朗普：有哈佛生不會2加2

馬料水赤泥坪村緬甸蟒吞貓 不敵「蛇王」擒拿吐貓屍

馬料水赤泥坪村今早上演一幕蟒蛇吞貓，復遭「蛇王」擒拿的場面。今日（24日）早上6時25分，赤泥坪村的村民報案，指發現一條約2.5米長的蟒蛇纏繞並吞噬一隻野貓；警方到場召「蛇王」協助處理。

新蒲崗太子道東6車相撞 10人受傷包括1歲嬰

今日（24日）下午1時，新蒲崗太子道東景泰苑對開，有6車「串燒」相撞，包括3部私家車、1部旅遊巴、1部重型貨車及1部客貨車。事件中共4男6女（1至41歲）受傷，主要是擦傷及撞瘀，各人經救護員敷治及分流後逐一送院。

九龍城寨場景展開放 當場取票按時段入場限15分鐘 有人不滿安排

位於九龍寨城公園的「九龍城寨光影之旅」電影場景展今日（24日）起正式開放，有興趣參觀人士需在公園衙門外免費索取門票，然後憑票按時段入場。參觀時間每小時有3節，每節限15分鐘，及30個名額。有現場職員表示，今早已有約30人提早約一小時在場外排隊，等候領取門票，成為首批入場觀眾。不過，公眾都不知道有關入場安排，有住在香港20多年的外籍人士表示不滿，認為展覽不應以門票方式限制公眾入場，讓他們有更高自由度；即使需要，亦應設網上預訂系統。

樂華北邨女童伴母屍｜滿屋溫馨合照 3歲女向鄰居稱母瞓覺唔舒服

牛頭角樂華北邨一名患有哮喘的40歲女住戶，今早（23日）被發現倒斃屋內，其3歲女兒疑伴屍4日，拍閘哭喊始驚動鄰居揭發。有街坊向《香港01》透露，死者生前對女兒管教甚嚴，不時動怒責罵，故傳出吵鬧聲響已見慣不怪。

女童則非常乖巧精靈，經過鄰居家也會叫「婆婆、婆婆」，但今早「嗌得犀利啲」，有人問女童知否母親下落，女童只懂回應「瞓咗覺、唔舒服」。街坊感事有蹊蹺通知保安，始知原來兩母女已天人永隔，而屋內仍擺滿母女二人的溫馨合照，令人心酸。

台78歲老翁闖紅燈7連撞釀8傷 竟是身價過億總裁 從沒拿過駕照

台灣新北市三峽區周一（19日）發生汽車衝撞人群事故，78歲司機失控撞倒多名學生與家長，事故造成2名初中女學生與1名電單車女騎士當場身亡、12人受傷。

時隔不到一周，台北市重慶南路5月23日又發生轎車暴衝交通事故，駕駛是78歲邱姓老翁。據台媒報道．當時剛好橫向綠燈號誌亮起，許多行人正在過馬路，不少行人看到轎車急速而來，急忙奔跑閃避，最終老翁的轎車撞上3輛自私家車和1輛巴士，造成8名行人受傷。

台媒報道指，據瞭解，邱姓老翁是一家資本額近2億元（新台幣，約合5222萬元港幣）的貿易公司董事長，財力相當驚人，從未考過駕照，卻天天上路，詳細事故發生原因，有待警方調查釐清。

特朗普：有哈佛學生連2加2都不知 我們不想要麻煩製造者｜有片

美國國土安全部（DHS）於5月22日發聲明，宣布取消哈佛大學招收國際學生的資格。特朗普23日在白宮接受傳媒採訪時稱，不少哈佛學生「連2加2都不識」，卻能入讀哈佛，且大搞反猶太抗議，「我們不想要麻煩製造者」。

孫宇晨赴「特朗普幣」晚宴後「曬命」：他送我黃金陀飛輪錶｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（5月23日）在華盛頓的私人俱樂部舉辦晚宴，接見手持最多特朗普幣（$TRUMP）的頭220名投資者。內地加密貨幣投資者、Tron創辦人孫宇晨（Justin Sun）作為主賓赴會。他事後自豪地表示，總統在晚宴上向他贈送一隻限量版的「特朗普黃金陀飛輪腕錶」（Trumpn Gold Tourbillon） 。

黃楊鈿甜天價耳環｜官方調查：其父未參與災後重建 涉違規經商

內地17歲內地女演員黃楊鈿甜因被指佩戴價值230萬元（人民幣，下同）的天價耳環，被質疑其父涉貪污。

《新華社》5月22日通報指，經調查，黃楊鈿甜父親未參與災後重建項目工作，但涉嫌違規經商辦企業問題，以及涉嫌故意隱瞞違法生育二孩問題，監察機關已立案調查，將依法依規嚴肅處理。