港產大熊貓命名．直播｜龍鳳胎名字揭曉　家姐稱加加　細佬為得得

【大熊貓之旅／大熊貓BB／海洋公園／龍鳳胎／家姐細佬】港產大熊貓龍鳳胎家姐及細佬今日（27日）與媽媽盈盈「搬大屋」，園方亦公布早前「大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽」結果，家姐稱「加加」，細佬為「得得」。



園方提到，「加加」的「加」有打氣的意思，亦有家的元素，寓意家國騰飛，人民幸福。至於「得得」，意指香港「事事都得」，寓意國寶大熊貓具備中國人崇尚的美德。



大熊貓龍鳳胎家姐細佬在媽媽盈盈監督下玩樂。（香港大熊貓官方ig影片截圖）

【11:57】園方新聞稿提到，「家姐」取名「加加」，「加」有打氣的意思，粵語和普通話又與「家」和「嘉」同音，有家的元素，評審團更認為有美好之意，寓意家國騰飛，人民幸福。

「細佬」取名「得得」，意指香港「事事都得」，粵語和普通話「得」又與「德」同音，寓意國寶大熊貓具備中國人崇尚的美德。

【11:46】入境事務處處長郭竣峯向大熊貓龍鳳胎「加加」、「得得」送贈出身紀念狀。郭俊峯指，出生紀念狀上，除了資料相片，更加有名字在紀念狀內。郭又祝福「加加」、「得得」健康成長，在海洋公園快快樂樂生活。

【11:41】龍鳳胎名字揭曉，家姐稱「加加」，細佬為「得得」。現場主持提到，「家姐」叫「加加」有加油、嘉許，有「家」的元素，亦都有美好意思，家國騰飛人民幸福；「細佬」叫做「得得」，意指香港事事都得，更與美德同音，更與中國人崇尚美德一樣。

【11:38】海洋公園主席龐建貽表示，這天是很特別的日子，經常說大熊貓在這20多年陪着香港成長，但這一次換成了由香港各位「契爸」、「契媽」看着港產的大熊貓一天一天成長，他們的名字更加是由市民提交的35700份建議，令人鼓舞。

龐建貽特別表揚海洋公園護理團隊，他們的愛心專業的精神，不能夠以言語形容。龐表示，大熊貓龍鳳胎「家姐」與「細佬」暴風式成長，現時已經超過21公斤，即日開始，「家姐、細路」會正式搬至大熊貓的高地區域，以及與母親盈盈。與市民一起見面

【11:32】文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時表示，今日是擔任文體旅局長兩個月內，第三次來到海洋公園，出席與大熊貓相關的儀式。她指，首次是去年中央曾港的大熊貓安安可可的亮相儀式，之後就是今年二月首對香港誕生的龍鳳胎寶寶儀式。

羅淑佩指，去年安安可可來港的時候，香港市民感興奮與雀躍，在大熊貓盈盈誕下了香港首對龍鳳胎寶寶的感人時刻，標誌香港與國家在保育工作的重大成果，以及海洋公園動物護理團隊多年的心血結晶，在此代表特區政府，再次多謝國家支持、亦感謝中國大熊貓研究中心的專家以及護理團隊對居港大熊貓悉心照顧。

羅淑佩指，在過去九個月，龍鳳胎寶寶由手掌般大小，到現時成為精力充沛的可人兒。她指自大熊貓龍鳳胎寶寶出生以來，市民以「家姐細佬」稱呼，反映如同家人一般親切。

羅淑佩指，大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽收到一共收到超過35700份的命名建議，反應熱烈。她指，翻閱市民的姓名建議時，感受到市民對龍鳳胎寶寶寵愛有加，形容部份名字充滿童趣，亦滿載着對龍鳳胎寶寶的祝福。

她樂見市民持續關注以及常常探望龍鳳胎寶寶，以及四隻大熊貓盈盈、樂樂、安安、可可，見證香港健康快樂的生活。

大熊貓龍鳳胎家姐細佬玩得十分投入。（香港大熊貓官方ig影片截圖）

大熊貓龍鳳胎家姐細佬玩得十分投入。（香港大熊貓官方ig影片截圖）

大熊貓龍鳳胎家姐細佬玩得十分投入。（香港大熊貓官方ig影片截圖）

入境處處長郭俊峯出席儀式有原因

海洋公園今日上午11時15分在園內舉行「公布大熊貓龍鳳胎寶寶名字」儀式，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、入境事務處處長郭俊峯及海洋公園主席龐建貽將會主禮，身兼生死登記官的郭俊峯將向家姐細佬發出「出世紙」。

海洋公園5月27日安排家姐及細佬「搬屋」，新棲息地將加入更高聳的樹木與多變的地形。（海洋公園圖片）

家姐及細佬暴風式成長，目前體重分別已超過21公斤。（海洋公園圖片）

家姐目前體重已超過21公斤。（海洋公園圖片）

細佬目前體重同樣已超過21公斤。（海洋公園圖片）

「大熊貓之旅」入口處高地區域今起開放予三母子使用

家姐及細佬「暴風式」成長，目前體重分別已超過21公斤。有鑑及此，海洋公園最近擴展大熊貓的棲息地，鄰近「大熊貓之旅」入口處的高地區域，將一併開放予盈盈及兩姐弟使用，今日便正式啟用。

海洋公園指，兩姐弟在母親及熊貓護理團隊的悉心引導下，將會學習攀爬多變的山坡及更高的樹木。市民及旅客可一睹牠們矯健的身手，例如追逐嬉戲、滑過大石和草坡等。

大熊貓龍鳳胎家姐資料。