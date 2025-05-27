端午前北上注意｜明起廣東由北至南暴雨 部份市縣6至8級雷暴大風
撰文：歐陽德浩
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【中國氣象局／端午節／北上注意／北上旅遊／北上消費／暴雨】中國氣象局今午（27日）發文提醒，新一輪「龍舟水」將至，明日（28日）起將有雨帶由北向南移動，先後影響粵北地區、珠江三角洲及粵東，部份市縣更伴隨6至8級雷暴大風的強對流天氣，主要明日及周四（29日）最大風大雨，準備在端午節前北上人士要注意。
中國氣象局製作的中國天氣網，今午以「28至29日廣東有一次強降雨過程」為題，宣布新一輪「龍舟水」將至，預計本周三至周四（28日至29日），廣東省內將出現大雨，並發展至暴雨及局部大暴雨。
雨帶由北向南影響珠江三角洲 部份市縣有6至8級雷雨及大風
當局估計影響範圍廣泛，屆時主雨帶由北向南移動，先後影響粵北地區、珠江三角洲及粵東，部份市縣更有6至8級雷雨及大風。
本周三至周四珠三角及粵東大雨及局部暴雨
當局又指，本周三至周四（28至29日）的日間時份，粵北和珠三角北部將由大雨發展至暴雨，其中珠三角及粵東將出現大雨及局部暴雨，部份地區更伴隨6至8級雷暴大風的強對流天氣。
本周五珠江三角洲西南部有雷暴及陣雨
直至本周五（30日），珠江三角洲西南部和粵西多雲、有雷暴及陣雨，局部地區暴雨，廣東省其餘市縣多雲及有分散陣雨。
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