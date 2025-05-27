涉索賄至少200萬元　中煤香港副總經理索取利益罪成　還押候判

中煤能源香港有限公司一名時任副總經理，涉於2018年向公司業務夥伴索賄200至300萬元，從而以最有利對方的條款解決該項糾紛，遭廉政公署檢控。



案件今（27日）於東區裁判法院裁決，裁判官屈麗雯裁定被告罪成，將案件押後至6月10日判刑，以待索取被告的背景報告，其間被告還押。



中煤香港一名時任副總經理，涉於2018年向公司業務夥伴索賄200至300萬元，被控一項代理人索取利益罪名，今（27日）於東區裁判法院被裁定罪成。（資料圖片）

65歲被告王文寧，案發時任職中煤能源香港副總經理，被裁定一項代理人索取利益罪名成立，違反《防止賄賂條例》。

案情透露，中煤香港的母公司於1994年與一家業務伙伴共同投資一個物業發展項目，並由中煤香港負責注資。中煤香港其後擬收回部分資金，但雙方未能達成最終協議。自2018年，中煤香港與該業務伙伴就項目有所爭議，遂委派被告解決爭議。

被告其後相約該業務伙伴一名董事兼股東單獨會面。會面期間，被告指自己有財務問題，急須資金周轉，並向對方索取一筆200至300萬元的貸款，以及聲稱會協助對方，以最有利對方的條款解決有關糾紛，但遭對方拒絕。

裁判官屈麗雯今日在東區裁判法院裁定被告罪名成立，將案件押後至6月10日判刑，以待索取被告的背景報告。期間被告還押懲教署看管。