蓮香樓尖沙咀分店今開張　食客圍住點心車　小龍女香香公主做侍應

有98年歷史的酒樓中環蓮香樓「過海」攻入尖沙咀酒吧區，分店今日（28日）開張，店內保留點心推車仔的香港舊式茶樓文化，吸引不少舊雨新知專程前來捧場，未開門已有多人查詢營業時間。首個午飯時段，食客圍住點心車點菜。



有從外國回港旅遊的港人說，看到蓮香樓的推點心車文化，就好像回到童年；亦有中環蓮香樓熟客為支持喜愛的酒樓，特意帶同逾20人來「撐場」，場面熱鬧。酒樓也大搞噱頭，女侍應人人掛了名牌，來頭不小，當中有小龍女、香香公主、青霞及采妮。



具98年歷史的酒樓蓮香樓尖沙嘴分店今日（28日）首日開張，保留了不少舊式酒樓文化，包括推車仔及茶盅。（鄭子峰攝）

具98年歷史的酒樓蓮香樓尖沙嘴分店今日（28日）首日開張，保留了不少舊式酒樓文化，包括推車仔及茶盅。（鄭子峰攝）

具98年歷史的中環蓮香樓在尖沙咀的分店今日（28日）首日開張，保留了不少舊式酒樓文化，包括推車仔及茶盅。（鄭子峰攝）

具98年歷史的酒樓蓮香樓尖沙嘴分店今日（28日）首日開張，保留了不少舊式酒樓文化，包括推車仔及茶盅。（鄭子峰攝）

蓮香樓尖沙嘴分店今日首日開幕，與中環總店一樣，保留了舊式酒樓的推車仔文化及茶盅不過裝修方面則偏向更傳統的中國風，添置了不少蓮花圖案的裝飾，還因應尖沙嘴周邊環境設有DJ打碟角落。

原定今午12點30分開啟茶市，未到12點已有不少市民詢問開業時間，故蓮香樓決定提早茶市時間。甫開張，便有大量食客湧入酒樓，不消15分鐘，兩層茶位全部滿座。

具98年歷史的酒樓蓮香樓尖沙嘴分店今日（28日）首日開張，保留了不少舊式酒樓文化，包括推車仔及茶盅。（鄭子峰攝）

從加拿大回港遊玩的謝生謝太表示，今早約10時到尖沙嘴，原本無特別預計光顧哪間餐廳，看見蓮香樓開業便到此一遊。謝生稱，約50年前可能曾幫襯中環蓮香樓，惟時間久遠，記憶已模糊。但他認為新店食物味道不錯，已品嚐碗仔翅、叉燒包等美食。謝太則稱，難得飲茶，「感到開心，見到好多人」，對於酒樓仍保留推車仔，她直言仿似「回去童年回憶」。

從加拿大回港遊玩的謝生謝太表示，看見酒樓還保留推車仔，仿佛回到童年。（鄭子峰攝）

鄭小姐和鄭先生今日與20位朋友到尖沙嘴蓮香樓撐場，直言該酒樓「品質好、出品好、廚房好、同有回味小時的滋味」。他們對尖沙嘴蓮香樓分店生意有信心，稱「老闆思維很好，逆市營運」，相信酒樓可於逆市成功。他們表示日後將繼續光顧尖沙嘴分店，指該地點比中環更方便，更因24小時營運，「可恢復我們以前飲夜茶的文化」。

鄭小姐和鄭先生今日與20位朋友到尖沙嘴蓮香樓撐場，直言該酒樓「品質好、出品好、廚房好、可回味小時的滋味」。（鄭子峰攝）

另一對常客夫婦盧生盧太則表示過往於中環工作，雖不是蓮香樓「擁躉」，但亦常常去該處飲茶。他們本身預訂了下午一點的位置，但想早些進食，特意即場排隊成為第一批顧客，支持蓮香樓。他們本身於東涌居住，對於蓮香樓於尖沙嘴開分店十分開心，因日後可更方便前來覓食。被問中環總店及尖沙嘴分店有何分別，盧太說「裝修靚啲，不過位置迫左」，食物則依舊美味。

中環蓮香樓常客夫婦盧生盧太本身預訂了下午一點的位置，但想早些進食，特意即場排隊成為第一批顧客，支持蓮香樓。（鄭子峰攝）

酒樓甫開張，便有大量食客湧入酒樓，不消15分鐘，兩層茶位全部滿座。（鄭子峰攝）