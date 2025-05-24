中環蓮香樓逆市擴張　尖沙咀新店5.28中午開業　當晚辦懷舊金曲宴

【蓮香樓／尖沙咀／內地旅客／酒樓／茶樓／小紅書／自由行】本港近年出現食肆結業潮，深受旅客歡迎、有近百年歷史的中環蓮香樓卻逆市擴張，早前透露將會「過海」至尖沙咀諾士佛臺開設首間分店，店舖面積超過9,000平方呎，更會24小時營業。



蓮香樓今日（24日）宣布，新店將於5月28日中午12時半開業，當日早上將會舉行拜神儀式及醒獅表演，晚上則設懷舊金曲晚宴。當日開始，市民及旅客在尖沙咀酒吧區，不論日與夜，都可以嘆到一盅兩件。



蓮香樓公布，尖沙咀店將於5月28日中午開業。（蓮香樓提供圖片）

《香港01》今年清明節曾到中環蓮香樓直擊，發現大排長龍，大部份食客來自內地及台灣。（廖雁雄攝）

已有98年歷史的「蓮香樓」曾在疫情期間短暫停業，直至去年4月1日在中環威靈頓街原址重開後，成為內地社交平台小紅書的推介打卡熱點。《香港01》今年清明節曾到店內直擊，發現大排長龍，大部份食客來自內地及台灣。

蓮香樓尖沙咀店｜「過海」開首間分店 24小時營業

蓮香樓本周日（18日）曾預告，將於本月底在尖沙咀金巴利道諾士佛臺入口，開設首間分店，分為上下兩層，面積超過9,000平方呎。新店將24小時營業，每日僅關閉一小時進行清潔，更會保留現場手製點心。

▼ 2025.04.04 清明節蓮香樓大排長龍 ▼



+ 3

蓮香樓尖沙咀店｜5月28日中午12時半正式開始茶市

蓮香樓今日再公布，新店落實於下周三（28日）開張，地址為金巴利道長利商業大廈2樓，當日早上11時半先舉行拜神儀式，中午12時進行醒獅表演，至中午12時半正式開始茶市，傍晚6時則開始金曲歡樂時光，晚上8時為懷舊金曲晚宴，歡迎市民訂座。

換言之，日後市民及旅客在尖沙咀酒吧區，不論日與夜，都可以嘆到一盅兩件，感受本港舊式茶樓文化。