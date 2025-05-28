蓮香樓尖沙咀分店開張　食客圍住點心車　小龍女香香公主做侍應

有98年歷史的酒樓中環蓮香樓「過海」攻入尖沙咀酒吧區，分店今日（28日）開張，店內保留點心推車仔的香港舊式茶樓文化，吸引不少舊雨新知專程前來捧場，未開門已有多人查詢營業時間。首個午飯時段，食客圍住點心車點菜。



有從外國回港旅遊的港人說，看到蓮香樓的推點心車文化，就好像回到童年；亦有中環蓮香樓熟客為支持喜愛的酒樓，特意帶同逾20人來「撐場」，場面熱鬧。酒樓也大搞噱頭，女侍應人人掛了名牌，她們「來頭不小」，當中有小龍女、香香公主、青霞及采妮。



蓮香樓尖沙咀分店5月28日開張。酒樓罕有設點心車及推點心姐姐，吸引食客點點心及拍攝。（鄭子峰攝）

蓮香樓尖沙咀分店5月28日開張。酒樓罕有設點心車及推點心姐姐，吸引食客點點心及拍攝。（鄭子峰攝）

蓮香樓尖沙咀分店5月28日開張。酒樓罕有設點心車及推點心姐姐，吸引食客點點心及拍攝。（鄭子峰攝）

蓮香樓尖沙咀分店5月28日開張。酒樓罕有設點心車及推點心姐姐，吸引食客點點心及拍攝。（鄭子峰攝）

裝修偏向傳統中國風 設DJ打碟角落

蓮香樓尖沙咀分店今日開張，與中環總店一樣，保留了舊式酒樓的推車仔文化及茶盅。不過裝修方面則偏向更傳統的中國風，添置了不少蓮花圖案裝飾，還因應尖沙咀周邊環境設有DJ打碟角落。

蓮香樓尖沙咀分店5月28日開張，「過海」攻入尖沙咀酒吧區諾士佛臺，店舖24小時營業。（鄭子峰攝）

原定今午12時30分開啟茶市，未到12時已有不少市民詢問開業時間，故蓮香樓決定提早茶市時間。甫開張，便有大批食客湧入酒樓，不消15分鐘，兩層座位全部滿座。

蓮香樓尖沙咀分店5月28日開張。女侍應人人掛了名牌，當中有小龍女、香香公主、青霞及采妮，「來頭不小」。（鄭子峰攝）

蓮香樓尖沙咀分店5月28日開張。女侍應人人掛了名牌，當中有小龍女、香香公主、青霞及采妮，「來頭不小」。（鄭子峰攝）

加拿大回港遊玩港人見有點心車感仿佛回到童年

從加拿大回港遊玩的謝先生謝太表示，今早約10時到尖沙咀，原本無特別預計光顧哪間餐廳，看見蓮香樓開業便到此一遊。

謝先生說，約50年前可能曾光顧中環蓮香樓，惟時間久遠，記憶已模糊。但他認為新店食物味道不錯，已品嚐碗仔翅、叉燒包等美食。謝太說難得飲茶，「感到開心，見到好多人」，對於酒樓仍保留推車仔，她說仿似「回去童年回憶」。

蓮香樓尖沙咀分店5月28日開張，午市時段食客一湧而入，瞬間滿座。（鄭子峰攝）

從加拿大回港遊玩的謝先生謝太表示，今早約10時到尖沙咀，原本無特別預計光顧哪間餐廳，看見蓮香樓開業便到此一遊。（鄭子峰攝）

蓮香樓尖沙咀分店5月28日開張。中環蓮香樓常客夫婦盧生盧太本身預訂了下午一時的枱，但想早些進食，特意即場排隊成為第一批顧客，支持蓮香樓。（鄭子峰攝）

鄭小姐和鄭先生今日與20位朋友到尖沙咀蓮香樓撐場，直言該酒樓「品質好、出品好、廚房好、可回味小時的滋味」。（鄭子峰攝）

20多人一同光顧讚24小時營業：可恢復我們以前飲夜茶的文化

鄭小姐和鄭先生今日與20位朋友到尖沙咀蓮香樓撐場，直言該酒樓「品質好、出品好、廚房好、同有回味小時的滋味」。他們對尖沙咀蓮香樓分店生意有信心，稱「老闆思維很好，逆市營運」，相信酒樓可於逆市成功。他們表示日後將繼續光顧尖沙咀分店，指該地點比中環更方便，更因24小時營運，「可恢復我們以前飲夜茶的文化。」

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居東涌夫婦常客提早午膳成首批食客

另一對常客夫婦盧生盧太則表示過往於中環工作，雖不是蓮香樓「擁躉」，但亦常常去該處飲茶。他們本身預訂了下午一時枱，但想早些進食，特意即場排隊成為第一批食客，支持蓮香樓。

他們本身於東涌居住，對於蓮香樓於尖沙咀開分店十分開心，因日後可更方便前來覓食。被問中環總店及尖沙咀分店有何分別，盧太指「裝修靚啲，不過位置迫左」，食物則依舊美味。

蓮香樓尖沙咀分店5月28日開張。負責人中午吉時拜神後切燒豬，祈求生意興隆。（鄭子峰攝）

蓮香樓尖沙咀分店5月28日開張。負責人中午吉時誠心拜神，祈求生意興隆。（鄭子峰攝）

蓮香樓尖沙咀分店5月28日開張，店外擺滿慶賀花牌。（鄭子峰攝）