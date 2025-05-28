爆水管｜專家籲修復5000公里老舊水管　加裝水壓控制系統防爆裂

屯門公路前日（26日）有水管爆裂，暫停供水約7個半小時。水務署署長黃恩諾今早接受電視台訪問指，涉事水管已使用47年，去年年底測漏未有發現，近日因「某些原因」而「穿窿」。他又解釋，香港水壓相對其他國家高，形容就如一個高血壓病人爆血管風險較大。署方未來會加裝智能水錶，透過傳感器拉動水源，調節水壓。



國際管綫專業學會執行會長黃敬則估計，涉事水管為一條鋼管，壽命可達一百年，料爆裂原因非老化而是涉及其他損毀。雖然香港2000至2015年曾更換及修復長約3千公里的水管，但黃敬估計本港尚有5千公里水管未處理，呼籲政府撥款加裝水壓控制系統，並盡快維修老化水管。



本月17日黃大仙鳳德道爆水管，馬路不斷湧出水流。（梁偉權攝）

本月17日黃大仙鳳德道爆水管，工人搶修。（梁偉權攝）

屯門公路爆水管，水務署搶修27小時，區內一度停水。（王譯揚攝）

專家料涉事水管為鋼管 可達100歲壽命

停水事故頻繁發生，根據水務署網站，最近4日内香港共有66宗緊急停水，主要原因為緊急維修水管工程。其中影響最嚴重為屯門公路事故，水管26日爆裂後，搶修27小時，一度暫停供水7個半小時。

國際管綫專業學會執行會長黃敬估計，今次爆裂的水管為一條鋼管，壽命可達100年，故不算老，預料爆裂原因涉及其他損毀。

國際管綫專業學會執行會長黃敬表示，由於香港水壓較其他地區高，容易造成水管滲漏或爆裂。（國際管綫專業學會網站）

5千公里水管未修復 部分藏於馬路底難處理

水務署2000年至2015年展開全港性更換及修復水管計劃，涉及長約3千公里的水管。過去3年，水務署更換或修復了136公里長的水管，預計今年會再展開250公里水管的改善工程。

黃敬指由於香港水壓較其他地區高，容易造成水管滲漏或爆裂。雖然政府曾修復老化水管，黃敬估計尚有約5,000公里水管未曾復修，並開始老化，希望政府盡快更換及復修，並撥款增設水壓控制系統，令水壓保持平衡。

他又指全港有約5%水管埋藏於馬路主幹道下。由於牽涉部門眾多，一直未進行復修工程，故仍時有水管爆裂或滲透。

楊永杰指本港水管老化情況嚴重，全港仍有約5千公里水管未曾復修。（資料圖片/盧翊銘攝）

楊永杰：5千公里未復修岌岌可危

立法會議員楊永杰認為本港水管老化情況嚴重，他亦指出全港仍有約5千公里水管未曾復修，估計集中於屯門等新市鎮，其壽命或已達數十年，形容情況「岌岌可危」。他擔心若不及時更換，未來停水宗數將持續上升，希望政府盡快開展新一輪水管更換及復修計劃。

水務署署長黃恩諾指，涉事水管已使用47年，雖然不算老，但部分位置穿洞。（資料圖片/蔡正邦攝）

水務署：涉事水管已使用47年 部分地方穿洞

水務署署長黃恩諾早上接受Now新聞台訪問時表示，今次爆裂的水管已使用47年，雖然未算老，但部分地方「穿窿」。他說香港的水壓較其他地區大，舉例是新加坡的兩倍，帶來潛在風險。

一個高血壓嘅人，本身自自然然爆血管嘅風險大啲。 水務署署長黃恩諾

他說署方未來會在用戶端安裝智能水錶，用戶需要多少才拉動水源，從而調節水壓，而非系統主動「推啲水」。署方又會陸續在主幹管安裝傳感器，方便監察管道水壓變化，若發現特殊情況可以及早處理，長遠目標就希望做到預測性維修。