爆水管｜4日66宗停水　去年日均16宗滲漏　5年花41億元未見改善？

屯門公路前日（26日）有水管爆裂，暫停供水約7個半小時、區內今日早上6時半陸續恢復供水。暫停供水對市民及商戶影響甚廣，引起公眾關注本港供水系統是否老化、如何減少停水事故、水務署應否問責等。服務質素成疑，水務署另一邊廂早前已預告部份行業水費將循序漸進增加。



翻查資料，全港過去4日内有66宗緊急停水事故，即日均有16宗，主要原因為緊急維修水管工程。全港去年全年錄得5,915宗水管滲漏，同樣平均每日有16宗。水務署每年花費6,600萬元維修水管爆裂或滲漏，另外每年投入逾億元進行水管改善工程，單計2024至2025年度（截至3月）已花6.1億元。由2020年度至今年3月，水管改善工程花費41.8億元。



立法會議員楊永杰指，數字之高反映本港水管老化，又估計全港尚有5千公里老化水管未處理，情況「岌岌可危」，促請政府盡快展開新一輪全港性更換及修復水管計劃。水務署署長黃恩諾解釋，香港水壓相對其他國家高，形容就如一個高血壓病人爆血管風險較大。署方未來會加裝智能水錶，透過傳感器拉動水源，調節水壓。



長沙灣道5月爆水管，水柱淹浸行人路及馬路，多輛巴士須涉水而行。（資料圖片）

長沙灣道爆水管，當場噴出水柱，淹浸行人路及馬路。（facebook／車cam L（香港群組）Bosco Chu ）

去年長沙灣警署外爆水管，的士險被「洪水」沒頂。(資料圖片/李家傑攝)

黃大仙鳳德道今月中曾爆水管，馬路有如「黃河」。（梁偉權攝）

本月黃大仙爆水管淹馬路 停水逾10小時

近年香港有數宗大規模緊急停水，本月17日黃大仙鳳德道爆食水管，不斷有水湧出，馬路一度被淹成「黃河」，來回行車線全線封閉，巴士需改動。至少8幢住宅大廈及附近處所要停水，受影響超過10小時。水退後馬路仍有大量裂痕，地面凹凸不平拱起，需要封閉維修。

▼ 5月17日 黃大仙鳳德道爆水管 ▼



+ 2

去年東涌停食水12小時 12萬人受影響

去年11月，大嶼山翔東路因有水管爆裂，東涌一帶約12個小時一度無食水供應，約12萬人受影響。有餐廳要派員工到水車取水，再拿回餐廳使用，生意大受影響。水務署署長黃恩諾當時對帶來不便表示歉意，解釋涉事水管出現數個漏點，而且出現在底部，情況比較特殊，加上需時沖洗以確保食水安全，故恢復供水有所延遲。

去年10月，梨木樹邨亦因水壓控制裝置故障而停水約5小時，超過4萬居民受影響。

去年11月，大嶼山翔東路有水管爆裂，東涌停水12小時，餐廳員工取水回店。（資料圖片/蔡正邦攝）

北角七姊妹道今年４月爆水管。（資料圖片/羅敏妍攝）

本港去4天共66宗緊急停水 日均16宗

根據水務署網頁，由本月25日至今日（28日），全港4日內共有66宗緊急停水，修復時間由數小時至近1日不等。網站列出原因，主要是「緊急維修水管工程」，其次是「水掣測試工作」。

過去4日東區、九龍城、元朗、離島及西貢等區最嚴重，4日内各有5宗停水。其中影響範圍最廣的，為今次屯門公路爆水管事故，超過20個屋邨、屋苑及酒店停水，料十幾萬居民受影響。

去年食水滲漏近6千宗 日均16宗

水務署早前回應立法會議員提問時表示，去年錄得13宗食水水管爆裂，數字較前4年的19至21宗下降。署方稱，爆裂個案由2000年的2,500宗，大幅減至2024年的數字。

滲漏方面，去年全年錄得5,915宗，「重災區」是元朗，多達1,420宗。雖然宗數數量驚人，水務署稱水管滲漏比率由2000年超過25%，已下降至2024年的約13.4%。

佐敦庇利金街與寶靈街交界今年4月爆水管，大量黃泥水湧出路面，市面經過時小心翼翼。（資料圖片/梁偉權攝）

年花6.1億元維修及改善水管 有個案維修歷時12日

過去5年，每宗個案平均所需維修時間為5小時，最長為12日。水務署解釋是由於需要處理密集的地下公共設施，維修期間有安排供水調度及提供臨時供水設施。

水務署每年維修水管爆裂或滲漏的開支為6,600萬元，另外每年亦會投入以億元計公帑，進行水管改善工程。2020年至今年3月共花.8億元，單計2024-25年度，截至今年3月已花費6.1億元。

過去5年，每宗個案平均所需維修時間為5小時，最長為12日。（資料圖片/梁偉權攝）

楊永杰認為，香港仍有多條老化水管，情況「岌岌可危」。（黃浩謙攝）

立法會議員：尚有5千公里老化水管未處理

立法會議員楊永杰認為，數字反映本港水管老化情況嚴重。他指，許多水管壽命為約50年，香港於2000年至2015年曾修復約3千公里長的老化水管，惟仍有約5千公里未處理，估計集中於屯門等新市鎮，其壽命或已達三十年以上，形容部分情況「岌岌可危」，容易滲水和爆裂。他擔心若不及時更換，未來停水宗數將持續上升，希望政府盡快開展新一輪水管更換及復修計劃。

署方2000年至2015年的全港性更換及修復水管計劃，涉及長約3千公里的水管。過去3年，水務署更換或修復了136公里長的水管，預計今年會再展開250公里水管的改善工程。

黃恩諾今日接受Now新聞台訪問時表示，今次爆裂的水管已使用47年，雖然未算老，但部分地方「穿窿」。（資料圖片）

水務署：涉事水管已使用47年 部分地方穿洞

水務署署長黃恩諾早上接受Now新聞台訪問時表示，今次爆裂的水管已使用47年，雖然未算老，但部分地方「穿窿」。他說香港的水壓較其他地區大，舉例是新加坡的兩倍，帶來潛在風險。

一個高血壓嘅人，本身自自然然爆血管嘅風險大啲。 水務署署長黃恩諾

他說署方未來會在用戶端安裝智能水錶，用戶需要多少才拉動水源，從而調節水壓，而非系統主動「推啲水」。署方又會陸續在主幹管安裝傳感器，方便監察管道水壓變化，若發現特殊情況可以及早處理，長遠目標就希望做到預測性維修。

屯門公路日前爆水管，造成交通大擠塞。（王譯揚攝）