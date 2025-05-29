南丫海難死因｜驗船督察稱慣從甲板落艙　故無發現是否無裝水密門

南丫海難39死事故，其死因庭今（29日）踏入第18天，有時任驗船督察供稱，驗船時習慣由甲板逐一落船艙檢查，不經船艙的通道，故沒發現已沉沒的「南丫四號」沒有裝水密門的通道口；他又指當財利船廠就升高壓載物重新提交穩性資料後，他獲前助他當時的上司助理署長廖朝暉准許，他在審核時毋須重新計算該船的穩性。



南丫海難・專頁

港燈船隻「南丫四號」在2012年10月1日沉沒，釀39死，2025年召開死因研訊。(Getty Images)

驗船督察周圖銳稱平時慣從甲板落船艙，故未發現是否漏裝水密門。(陳曉欣攝)

由甲板入口進入6個艙室

時任驗船督察周圖銳稱，2005年7月「南丫四號」因升高了船底的壓載物而再進行傾斜測試，亦要重新計算穩性數據。周當時在場監督，經甲板入口上落進入6個艙室檢查積水，認為每艙可以由甲板下去的艙都是獨立艙。周稱當時環境昏暗，他沒留意到舵機房和油箱房之間的通道口。代表家屬的大律師譚俊傑質疑，周由船艙的通道檢查其他船艙更方便，不用上落，周稱：「我做開都係上面落去」。

周稱未能在圖則上看到水密門標示

周又指，他一般會在做傾斜測試前看「總佈置圖」，但忘記當時有否看「南丫四號」的「總佈置圖」。譚大狀指圖則上5條實線是否代表水密艙壁？周說：「唔係喎，睇圖有個opening（通道口）。」譚問周能否由另一幅圖則看到水密門標示？周說看不到。

獲上司准許毋須重計穩性

譚大狀問周在傾斜測試時，如何審批穩性數據，周稱僅對比財利船廠在2005年及1998年的穩性計算書，兩年的破艙穩性均是基於「南丫四號」有6個水密艙計算。因為當時「南丫四號」已經是舊船，沒有增加壓載物重量，他諮詢上司廖朝暉後，獲准許毋須重新計算穩性。研訊主任關注，將數據輸入電腦需時多久？周說要一個月。

上司指數據相差不大可接受

周稱他對比數據時，發現兩個年份的船空載重量有別，遂向廖匯報。廖指重量受天氣等因素影響，數值不太大分別可以接受。「南丫四號」其後獲發短期驗船證書。周又稱空船重量減少對船隻更好。

不知另有同事曾用電腦計算

譚大狀另問道，周是否知道1998年審核計算書的同事，並沒有參考財利的計算書，而是自行將數據輸入電腦軟件計算。周說不知道，也沒看過那位督察的計算結果。

大約知指引 但不識計算穩生的規則

譚亦問到周受過何種培訓，周稱他在新船組工作時，操作過穩性計算工作，大約知道1995年指引，但不認識計算穩性相關的「船總長度一成」規則，亦沒有人教過他，他跟從舊方法審核穩性數據。他共審批過5至6次穩性數據。

譚續指財利的計算書蓋上一個「閱」的印章，問是否代表批准。周原稱不清楚，又說：「我照跟個模式。」之後同意計算沒問題，處方才會發出證書。

前驗船督察譚潤盛稱，曾要求「南丫四號」船員由2人增至4人。(陳曉欣攝)

曾要求船員由2加至4人

前驗船督察譚潤盛供稱，他在2008年為「南丫四號」進行最後檢驗，要求「南丫四號」的船員人數由2人增至4人，但當時沒有被要求書面記錄其決定。

圖則要另外索取未必會看

前總驗船督察黃漢忠供稱，他沒參與檢驗「南丫四號」，講及一般檢驗流程。黃指，驗船督察在驗船當日會收到船隻檔案，內有檢驗項目及檢驗記錄，圖則需要另外索取，未必會看。最後的檢驗流程須檢查船的所有水密裝置，但不會檢查水密設計。高級驗船督察會抽查船隻，覆查檢驗是否有遺漏。

南丫海難死因在西九龍法院進研訊。(資料圖片)

39名遇難者：區曉霖、鄔寶甜、張月媚、許嘉偉、李瑞蘭、郭亮瑩、蘇貴媛、林日、司徒英、伍彩霞、郭文曦、張頌軒、徐蓮好、王惠娥、林基玉、比索志豪、梁頌彩、Ie Hwie Wendy 、黃麗珍、黎翠玉、徐志偉、陳敏盈、陳榮基、鄭燕蘭、劉靜嵐、梁家杰、李詠梅、甄子祈、古文昌、趙少琼、林蔚懿、胡毓芬、傅玉靈、林嘉敏、劉文麗、陳巧鑾、鄭先鑫、何黃佩蘭、徐凱盈。

本次研訊共7名難屬參與，他們由大律師譚俊傑和李峰琦代表，其中2名家屬趙炳全及梁家杰的姐夫列席。研訊的利害關係方包括海事處、經營「海泰號」的港九小輪控股有限公司、建造兩艘船的財利船廠及香港電燈有限公司。

案件編號：CCDI-1075-1113/2012

海事處驗船督察證供

船廠高層稱早已敲定不裝水密門

製圖及驗船數據早有出入

倖存者憶述意外情況