小一統一派位結果6.4揭盅 79.7%獲派首三志願 按年跌4個百分點
撰文：胡家欣
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小一統一派位結果下周三揭盅，教育局表示，本年度共有19,489名兒童參加小一統一派位，有約79.7%獲派首三個志願學校，按年下跌4個百分點；連同自行分配學位獲派首三個志願的學童計算，整體滿意率為90.0%，較去年跌2.2%。
教育局提醒家長，當局將於下星期三及四（6月4及5日）通知家長2025年度小一統一派位結果。家長可透過三個方法得結派位結果：
1. 若已經「智方便」或「智方便+」程式，啟動「小一入學電子平台」帳戶，可於6月4日上午10時起，透過電子平台查閱結果。
2. 如在「選擇學校表格」內已填寫手提電話號碼，並同意經此接收派位結果，則會接獲派位結果的電話短訊。
3.於6月4及5日接獲香港郵政派遞，印有統一派位結果的《小一註冊證》。如派遞時無人收件，郵政職員會留下「領取郵件通知卡」，家長可於下一個工作天下午起，到指定郵政局領取。
須於6月10日或11日到獲派學校註冊
教育局提醒，家長須於6月10日或11日的學校辦公時間內，到獲派學校辦理註冊手續。當局提醒家長，若因要事未能於上述日期辦理註冊手續，應事先與獲派學校聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位論。
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