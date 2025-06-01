今日新聞8分鐘｜爆竊珠寶店 警埋伏拘7疑匪｜保時捷甩轆狂噴白煙

好人好事﹒有片︱上水天平邨拐杖婦倒地 兩鐵騎士停車上前攙扶

網上流傳一條車CAM影片，事發於昨（31日）午11時許，有兩名鐵騎士沿上水天平邨行駛，至近天平路號48號對開一個燈口位置等待紅燈。期間片主與另一名鐵騎士發現前方10多米的行人路位置有一名女子跪坐在地，懷疑受傷。兩人見狀停車在路旁，緩跑上前攙扶。

MIRROR演唱會3被告脫罪 Mo父質問︰缺乏經驗竟成殺人免死金牌？

【MIRROR／阿Mo／李啟言／演唱會】MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫。區域法院昨日（30日）作出裁決，裁定3名負責統籌演唱會的職員欺詐罪不成立。法官在判辭指，3人或因欠缺經驗做成，而非故意造假，且錯誤過於明顯，與有意瞞騙的行為不符。

淺水灣保時捷撞甩轆狂噴白煙 司機冒險駕車離開 網民︰變三輪車

網上流傳一條保時捷四驅車懷疑「自炒」影片，長約1分鐘，一輛保時捷四驅車晚上駛至一個左彎時，懷疑失控剷上分隔石壆，撞倒一個指示牌，保時捷右邊頭轆甩脫，車輛狂噴白煙，但司機續駕車，其後違規右轉掉頭離開，三輪行車加上懷疑其他零件出現問題，保時捷駕駛期間發出刺耳聲響，馬路瀰漫大量白煙，剛巧一輛的士駛至現場對面線，懷疑見到煙霧一度收慢車速，隨後慢慢駛走。

藍田的士遇查檢太空油等 男乘客逃走被撳地制服 七旬司機同被捕

今日（6月1日）中午約12時26分，觀塘分區特遣隊於藍田啓田道、近藍田消防局一帶巡邏期間，發現一輛的士停泊在路邊，形跡可疑，於是上前截查。惟車上一名男乘客突然落車，往將軍澳隧道方向拔足而逃。人員最終成功截獲該名姓李（21歲）男子，在其身上發現懷疑「依托咪酯」（俗稱太空油）的電子煙彈；人員經搜車後，亦檢獲少量懷疑可卡因及懷疑氯胺酮（K仔）。

圖爆竊馬鞍山新港城珠寶店 警埋伏截平治私家車 7疑匪被捕

馬鞍山發生企圖爆竊事件。警方早前報獲線報，指有匪徒打算到新港城中心商場一間珠寶店作案。警員今日（1日）清晨在附近埋伏，截獲兩架私家車包括一輛平治，並拘捕7名男疑匪。疑匪被黑布蒙頭，在場協助搜車。警員檢走一批爆破工具，並安排拖車將平治拖走作進一步搜查。

皇后山邨食水現大量不明黑點 居民憂受污染不敢飲用

昨日（30日）粉嶺皇后山邨居民赫然發現食水水質異常，有大量不明的黑色點狀物質隨水流出，懷疑食水受污染，紛紛在Facebook群組上載圖片討論。不明黑點不僅影響居民日常用水，有部分居民的熱水爐更懷疑因黑點堵塞無法使用，生活大受困擾。有網民指致電水務署查詢時，得知當局昨早已知悉問題，卻未有發出通告，批評水務署任由居民飲用懷疑受污染的水。

海運戲院今最後營業 有影迷夫婦連續3日懷緬 帶女兒同遊定情地

有逾56年歷史的尖沙咀海運戲院今日（1日）最後營業，除了吸引大批電影迷前來「打卡」留念，更有不少人買戲票入場，最後懷緬這間全港唯一巨幕戲院。有影迷夫婦形容海運戲院為昔日「拍拖勝地」，見證了夫婦倆由拍拖、結婚至生兒育女的30年愛情長跑，兩夫婦專程帶同愛情結晶、已長大的女兒一家三口來重遊定情之地，其中丈夫稱「第一次（與太太）拍拖就係喺度睇（西片）《這個殺手不太冷》」。他們一家人都捨不得海運結業，「呢度大戲院，音效都比較勁。」

俄羅斯布良斯克州火車遇橋樑倒塌出軌 至少7死28人送院｜有片

路透社6月1日報道，與烏克蘭邊境接壤，俄羅斯布良斯克州（Bryansk）一座橋樑倒塌，現場一片狼藉。綜合俄羅斯新聞社（RIA Novosti）和塔斯社（TASS）的報道，布良斯克州有一列火車在行駛期間遇上橋樑倒塌而出軌，事件已造成至少7人死亡，28人送院。

哈佛畢業禮爆紅中國女孩：原想在美工作幾年 現考慮轉向其他國家

近日在哈佛大學畢業典禮上代表畢業生致詞而爆紅的中國留學生蔣雨融（前譯江玉蓉）接受美聯社採訪時表示，特朗普政府持續不斷地威脅要拘留並驅逐持學生簽證在美求學的人，讓她感到不安，也讓她的未來懸而未決。蔣雨融呼籲中國和美國必須合作，才能應對人類正面臨的很多危機。