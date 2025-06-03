今日新聞8分鐘｜沙田恒生銀行劫案CCTV曝光｜私家車直插泥頭車尾

牛頭角海濱道爆鹹水管 水柱噴射10層樓高 部份行車線一度封閉

牛頭角發生爆水管事故。今日（3日）早上11時07分，海濱道近鴻業街往觀塘方向有水管爆裂，水柱噴射約10層樓高，有途人撐傘避水。

葵涌安蔭邨虛弱馬騮倒臥行人通道上蓋 消防愛協救走送獸醫治理

葵涌發現一隻身體虛弱的馬騮。周一（2日）晚上時份，據悉有安蔭邨居民致電1823報案，指發現一隻馬騮被困在安蔭邨澤蔭樓對開、一條行人通道的上蓋位置。警方接報到場了解情況，發現該頭馬騮仍有反應，於是通知消防及愛護動物協會人員到場協助。

青衣泥頭車夾斃司機｜死者遺患心臟病8歲智障女 家庭經濟陷困境

青衣西北交匯處上周五（5月30日）發生奪命車禍。37歲司機被溜前的泥頭車夾在兩車之間，傷重不治。死者親友今日（6月3日）到殮房辦理認屍手續，神情哀傷。家屬稱，死者是家中經濟支柱，遺下智障、患心臟病需要做手術的8歲女兒。一家頓失依靠，徬徨無助。

警國安處拘1男4女涉宣揚台獨港獨 35歲男涉變聲虛報放炸彈

警務處國安處拘捕1男女，涉嫌發表港獨及台獨言論，又報案稱會在啟德體育園放置炸彈及引爆。國家安全處總警司李桂華下午5時許，在紅磡德豐街交代案情，《香港01》正進行現場直播。

沙田恒生銀行劫案｜挾持CCTV圖曝光 女職員遭匪徒後箍以利刀架頸

沙田置富第一城商場的恒生銀行今午（2日）遇劫，刀匪掠走約38.2萬元後逃去，一名女職員受傷送院。《香港01》獲得一張案發時的閉路電視截圖，可見匪徒身穿白色衫、戴黑色鴨舌帽、深色口罩，在其中一個櫃檯外從後箍頸、以刀架頸挾持銀行女職員。女職員當時亦戴着口罩，不敢反抗。

天水圍私家車直插泥頭車尾 車頭盡毀司機被困奇蹟輕傷

天水圍發生驚險車禍。清晨約6時，一輛私家車沿天影路往元朗方向行駛，期間突然撞向前方一輛收慢的泥頭車車尾。私家車車頭直插泥頭車車斗下方，車頭盡毀。私家車安全氣袋彈出，司機被困。泥頭車司機察覺意外發生，停車報案求助。

屯門三聖爆水管｜鹹淡水齊爆 今晚11時停食水 水務署設水箱備用

屯門三聖街今早（2日）爆水管，附近一帶沖廁水已暫停，食水今晚11時暫停。水務署在facebook專頁「滴惜仔」表示，今早接獲報告，指屯門三聖街有水管滲漏。經了解後，確認涉事水管為一條直徑150毫米鹹水供水管、和一條直徑250毫米食水供水管，用作供應予屯門三聖街一帶用戶。

三日內兩晤周霽 李家超：與中聯辦多溝通有好處 令中央了解香港

行政長官李家超日前兩度與新任中聯辦主任周霽會面，他今日（3日）出席行政會議前被問到周霽對他有何叮囑，以及掌中聯辦作風與上任鄭雁雄有何不同時表示，自己與周霽認識兩年，溝通無間，形容對方謙厚務實，換主任都是看新聞稿才得悉。他說有信心香港整體安全已得到保障，現時要全力拼經濟謀發展惠民生，會盡量利用好國家及國際機遇。

哈佛中國畢業生蔣雨融演說後受訪 談社會分裂 背後即上演MMA

哈佛大學5月29日舉辦畢業典禮，一名來自中國的畢業生代表蔣雨融（Yurong Jiang）因上台致詞而爆紅。

菲律賓下水道「貞子」走紅 政府資助開小商店 或被聘為社福大使

一名攝影師在菲律賓馬尼拉散步回家期間發現一名女子從下水道爬出來，這一幕簡直就像一部恐怖電影裏的場景。菲律賓社會福利和發展部表示，已給予這名女子8萬菲律賓比索（約1.1萬港元）的生活援助，旨在幫助她實現開辦一間小商店的夢想，政府也在考慮聘請她成為社福大使，讓更多無家者願意相信政府並接受政府協助。