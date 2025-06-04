今日新聞8分鐘｜受傷婦危坐馬路｜恒生銀行劫案刀匪內地落網

七旬翁瞞家人棄兩貓 女大義滅親報警 外賣員送到寵物店救兩命

沙田隆亨邨一名79歲老翁以鼻敏感為由，將女兒兩隻分別2歲及3歲的貓入膠袋，再棄在下徑口村。貓主鄭小姐聞訊趕至卻未見愛貓，徹夜找尋不果，而老父態度強硬，遂報警處理。鄭小姐向《香港01》表示，兩貓被好心的外賣員送到大圍一間寵物店，由於寵物店已收工，所以今日（4日）才能接回愛貓，經檢查後確定健康無恙。至於被捕老翁，仍然在沙田警署扣查。

食水有雜質﹒有片｜大埔富亨邨住戶花灑噴黑點水：咁恐怖點夠膽飲

粉嶺皇后山邨和山麗苑上周五（5月30日）起先後有住戶反映食水出現黑色雜質，水務處強調食水安全，正進行沉積物溯源工作，將樣本已送交政府化驗所檢驗，冀盡快找出源頭。

沙田新城市廣場「小深圳」褪色 8間内地品牌食肆3間暫停營業

近年愈來愈多内地餐飲品牌攻港，在各大商場開店，其中沙田新城市廣場更有「小深圳」之稱，惟商場內其中三間內地品牌，近日同時突告暫停營業，包括人氣梳乎厘「Fufuland」、「檸季手打檸檬茶」和人氣銅鑼燒專賣店「北野銅鑼燒」。有區內街坊發現後將相關消息分享至社交平台，引來多人熱議，紛紛猜測三店疑似同期結業。

紅磡漆咸道受傷婦危坐馬路痛哭險象環生 記者駕採訪車「單擋」再報警

發生女子危坐馬路事件。周三（6月4日）凌晨零時許，《香港01》一名記者駕駛採訪車，擬前往採訪一宗新聞事件期間，途至漆咸道北往機隧方向、近「歐化」對開時，突然發現一名中年婦人，坐在馬路中線地面上痛哭。雖然已屆半夜時分，但上址仍然有很多車輛駛過，險些發生意外。

恒生銀行劫案｜刀匪內地落網 女友助逃亦被捕 事前已圖竊獨立屋

沙田置富第一城商場恒生銀行昨午（2日）遇劫，一名刀匪持約30厘米長的餐刀闖入銀行，以刀架頸挾持銀行女職員，掠走總值38.2萬港元及外幣。警方數小時後掌握49歲男疑犯身份，並揭發事前已曾企圖爆竊清水灣一獨立屋，有人打劫後回家更衣、駕車至香園圍口岸潛逃內地。

湖南6歲女童遭陌生男酒後當街拖入巷子 警方：已拘留

湖南婁底近日出現驚險一幕，一名6歲女童突然被一醉酒的陌生男子當街拖入巷子，幸被好心人及時制止。周二（3日），婁底市公安局婁星分局發布通報，嫌疑人劉某某涉嫌尋釁滋事已被拘留，將依法追究其刑事責任。

小一派位｜港媽嘆今年競爭大 稱人才來港報好小學 叩門仍須進取

小一「統一派位」結果今日揭曉，派位結果未如理想的家長，可到心儀學校「叩門」，為子女申請候補位。

李在明宣誓就任韓國總統 承諾處理內亂與經濟民生問題｜有片

韓國總統選舉點票結束，共同民主黨候選人李在明以49%得票率，當選第21屆總統。他於當地時間6月4日上午6時21分已開始履行總統職務，並於香港時間今早10時宣誓就任。

離開DOGE不到一週 Elon Musk痛批特朗普減稅法案：令人作嘔

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）上月底離開總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的內閣，回歸企業家本行。不過距離馬斯克離開政府效率部（DOGE）未過一週，他周二（6月3日）就在旗下社交平台X批評由特朗普主推並被美稱為「又大又美」的減稅法案（big beautiful bill），強調法案將增加財政赤字，是「令人作嘔的怪物（disgusting abomination）」。

巴基斯坦卡拉奇爆發集體越獄逾200囚犯出逃 現場槍聲不斷｜有片

據路透社報道，6月1日晚，巴基斯坦南部城市卡拉奇（Karachi）一所監獄有超過200名囚犯逃獄，官員指是該國有史以來最大規模逃獄事件。目前約80人已經被重新抓獲。