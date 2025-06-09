景樂集團結業｜30名員工到勞工處求助　指有結業先兆、拖欠強積金

【景樂集團／King Parrot Group／周驪莉】創立於1992年、曾建立逾20個餐廳品牌的景樂集團周五（6日）通知員工終止業務，並只向受影響員工結算5至6月薪金，惟尚未有支付代通知金、遣散費及假期等賠償安排。約30名員工今早（9日）到長沙灣政府合署向勞工處求助，有人表示公司在去年11月停供強積金，上月亦都拖欠供應商費用，早有結業先兆。她感嘆幫公司「做咗好耐」，希望公司能夠及時賠償費用，保障他們應有的權益。



港九勞工社團聯會主席林振昇估計單計美孚的餐廳，拖欠員工款項約200萬元。他呼籲僱員按時檢查強積金戶口，如發現僱主停供後應立即尋勞工處協助。他又建議破欠基金改為涵蓋賠償被拖欠的強積金金額，以保障僱員權益。



景樂集團本月6日通知員工將結束業務，惟未支付代通知金及遣散費等。約30名員工今到勞工處追討賠償。（梁鵬威攝）

景樂集團本月6日通知員工將結束業務，惟未支付代通知金及遣散費等。約30名員工今到勞工處追討賠償。（梁鵬威攝）

景樂集團本月6日通知員工將結束業務，惟未支付代通知金及遣散費等。約30名員工今到勞工處追討賠償。（梁鵬威攝）

今早約10時，大約30位員工到勞工處求助，主要來自景樂集團旗下美孚餐廳「家傳滬曉」，以及長沙灣「景帝德國餐廳」，勞工處派員協助員工填寫表格。

美孚餐廳經理：自11月起欠供強積金

在美孚「家傳滬曉」餐廳工作7年的經理陳小姐，稱公司拖欠代通知金、遣散費、強積金等費用，每人被拖欠的假期達20至30日。她又說公司早前有結業先兆，5月份開始拖欠供應商費用，更早至去年11月發現公司停供強積金。

陳小姐期望景樂集團能夠及時賠償款項，說：「突然失業對我哋打工仔好大損害，仲要繼續交租交水電煤……其實我地都幫公司做咗好耐，年資好耐啦。」

另外一名在長沙灣「景帝德國餐廳」工作3個月的經理估計，公司需向他賠償少於1萬元，期望勞工處能夠幫助員工討回應有賠償及權益。

美孚「家傳滬曉」經理陳小姐指，公司自上月起有拖欠供應商款項。（賴卓盈攝）

景樂集團本月6日通知員工將結束業務，惟未支付代通知金及遣散費等。約30名員工今到勞工處追討賠償。（梁鵬威攝）

工會收過百名員工求助 料賠償金額近500萬元

酒店及餐飲從業員協會副會長葉柳青表示暫時收到逾百名員工求助，估計牽涉賠償金額達近500萬元。協會目前尚未聯絡到僱主，會持續跟進，希望僱主盡快交代事件及補償員工，如無能力償還，則應簽署無力償還書。

飲食業職工總會秘書長黃必文指，現時市道不明朗，「結業等於有班人失業」，敦促僱主盡快補償僱員，政府亦應加強打擊僱主違法行為。

酒店及餐飲從業員協會副會長葉柳青表示暫時收到逾百名員工求助，估計牽涉賠償金額達近500萬元。（梁鵬威攝）

▼ 景樂集團員工到勞工處求助 ▼



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林振昇：部份員工支票出糧 不排除彈票

立法會議員、港九勞工社團聯會主席林振昇表示收到來自「家傳滬曉」約30名員工求助，估計被拖欠接近200萬港元。有部分員工表示收到現金支薪，但有部分則是收到支票，不排除可能有「彈票」情況。

林振昇呼籲員工每月檢查強積金戶口，若發現僱主早於3至4個月前停供強積金，應立即尋求勞工處幫助。同時，他擔心現時經濟環境差，員工較難找到新工作，期望勞工處能夠提供就業支援。

他又呼籲公司遇到經濟困難而未能賠償僱員應有權益時，應即時申請破欠基金。不過，現時破欠基金並不保障強積金，他也期望政府日後能夠修改法例，以保障僱員權益。